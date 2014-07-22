"АукцЫон" отыграет большой летний концерт

Фото: ИТАР-ТАСС

Большой летний концерт группы "АукцЫон" пройдет на крыше Artplay 26 июля. Музыканты во главе с Леонидом Федоровым исполнят старые хиты.

"Попытки разгадать феномен бэнда Леонида Федорова однозначного ответа не дают. Всей своей историей команда словно бы опровергает все законы шоу-бизнеса. Возможно, разгадка в том, что Федоров, Озерский, Гаркуша и другие просто остаются сами собой, сохраняя искренность в своём творчестве и при этом постоянно выдумывая что-то новое", - отметили организаторы.

Добавим, что в прошлом году коллектив отметил 30-летие. В середине июля прошел предпремьерный показ документального фильма "Еще", посвященного творчеству группы. В прокат лента выйдет в сентябре.

Начало концерта в 20.00. Билеты – 1000 рублей.

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