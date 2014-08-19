На вечеринке Selector Live выступят Boxcutter, Defcon и Anushka

"Афиша": В "Солянке" пройдет вечеринка Selector Live

22 августа в клубе "Солянка" состоится очередная вечеринка Selector Live под эгидой Британского Совета. В программе – электронный танцевальный дуэт Anushka, IDM-музыкант Boxcutter, исполняющий различную музыку - от дабстепа до электрофанка - и музыкант, скрывающий лицо под маской - Defcon.

Участники дуэта Anushka – темнокожая певица Виктория Порт и продюсер Макс Уиллер – целый год они сталкивались на вечеринках в Брайтоне. После этого они решили, что стоит самим начать сочинять музыку.

"Встреча с Викторией много мне дала. Раньше я писал бодрые клубные треки, а теперь пишу медленные хиты, настоящие песни, а не "фарш" для танцполов", - сообщил Макс Уиллер.

Одно время он работал со сложными подростками - учил их сочинять грайм (быстрый электронный хип-хоп), быстро и надолго вошедший в моду в Англии. Во время таких мастер-классов некоторые биты так ему нравились, что какие-то заготовки вошли в последующие релизы Anushka.

Начало - в 21.00. Подробнее о мероприятии здесь.