Армин ван Бюрен: "У музыки может существовать только одна столица – весь мир"

17 марта самый титулованный в мире диджей Армин ван Бюрен представит в СК "Олимпийский" самое масштабное шоу в своей карьере – Armin Only Embrace.

Фото предоставлено пресс-службой

– Получив классическое музыкальное образование, ты стал заниматься транс-музыкой. Как это вышло? Был какой-то момент, когда вы поняли, что диджейский пульт стал тебе ближе сонат Бетховена?

– Я влюбился в электронную музыку с тех пор, как впервые ее услышал, поэтому у меня никогда не было "переходного периода". Конечно, тот факт, что я вырос в музыкальной семье, дал мне определенные привилегии: мои родители очень рано познакомили меня с музыкой. В частности, с сочинениями Жана-Мишель Жара. Услышав впервые его электронные композиции, я словно получил удар молнии! Стал сам сочинять и позже продюсировать музыку. Но именно тот момент стал решающим.

Фото предоставлено пресс-службой

– Были ли еще какие-то поворотные моменты в вашей музыкальной карьере?

– Каждый день в моей карьере вел меня к тому артисту, которым я стал сегодня. Конечно, одним из самых запоминающихся моментов стало выступление на фестивале Tomorrowland, когда я вышел на сцену и сказал, стоя перед многотысячной толпой, что у меня родился мальчик, сын Реми. Это был, наверное, самый волшебный момент в моей жизни.

[html] [/html]

Видео: youtube/пользователь: Armin van Buuren

– Сегодня все музыканты записывают совместные треки или создают коллаборации с самыми различными брендами. Ты к этому как относишься?

– У меня нет необходимости мечтать о том, чтобы записывать музыку с какой-либо звездой из поп-индустрии. Но сам я открыт к любым предложениям, и если у кого-то есть отличная идея и интересное предложение, я готов его выслушать.

– Как тебе кажется, какой город мира сегодня можно было бы назвать музыкальной столицей?

– Мне кажется, для музыки может существовать только одна столица, и эта столица – весь мир. Музыке не нужны отдельные города или страны. Музыка, как и талант, – они повсюду.

Armin Only Embrace – событие, где я смогу показать кусочек себя всем любителям танцев со всего света! Но и, конечно, шоу имеет прямое отношение к моему последнему альбому Embrace. Этот альбом – одно из самых болезненных произведений, которые я когда-либо делал. В этом шоу будет все – от балетных танцоров до лазерных проекций. Поверьте, вам понравится.