Мастер-класс онлайн: уроки джаза от пианистов, саксофониста и ударника

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

19 февраля портал Москва онлайн проводит трансляции мастер-классов от звезд российского джаза. Мероприятия проходят в рамках Первого детского фестиваля "Триумф джаза".

Посетители сайта online.m24.ru увидят мастер-классы саксофониста Дмитрия Мосьпана, джазового пианиста и композитора Ивана Фармаковского, пианиста Евгения Лебедева, ударника Льва Слепнера.

В 13:00 в Детской школе искусств имени Мамонтова пройдет мастер-класс Дмитрия Мосьпана: тенора, сопрано-саксофониста, композитора, аранжировщика и музыкального директора ансамбля Импульс Бэнд. Также урок мастерства преподаст известный джазовый пианист и композитор Иван Фармаковский.

В 15:00 в Детской музыкальной школе имени Гречанинова состоится мастер-класс талантливого молодого пианиста Евгения Лебедева.

В 17:00 смотрите мастер-класс ударника Льва Слепнера, который пройдет в Детской музыкальной школе имени Стасова. Помимо барабанов Слепнер играет на маримбе - африканском инструменте, родственнике ксилофона. Также он является основателем ансамбля Marimba Plus.

Смотрите прямую трансляцию всех мероприятий на портале Москва онлайн в 13.00.