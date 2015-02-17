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Культура

17 февраля, 15:02

Мастер-класс онлайн: Игорь Бутман и Николай Левиновский научат джазу

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Фото: m24/Михаил Сипко

С 16 февраля по 1 марта в столице проходит Первый детский фестиваль "Триумф джаза". Программа включает в себя фотовыставку в парке "Музеон", музыкальные мастер-классы от звезд российского джаза и серию концертов, на которых выступят юные участники фестиваля.

У посетителей портала Москва онлайн есть замечательная возможность дистанционно принять участие в мероприятиях, запланированных на 18 февраля:

В 13.00 в Московской городской детской музыкальной школе имени Дунаевского состоится мастер-класс известного саксофониста Игоря Бутмана и джазмена, композитора и пианиста Николая Левиновского.

В 15.00 в Детской школе искусств имени Саульского пройдет мастер-класс джазового вокалиста Сергея Манукяна, которому рукоплещет весь мир.

  • Когда смотреть: 18 февраля, 13.00.
  • Что: серия мастер-классов от известных джазовых музыкантов
  • Кто: Сергей Манукян, Игорь Бутман, Николай Левиновский
  • Кому смотреть: поклонникам джаза и начинающим музыкантам

Смотрите также

  • 18 февраля
    • Мастер-классы барабанщика Эдуарда Зизака, трубача Александра Беренсона, концерт Николая Левиновского и группы Swing Madness

  • 19 февраля
    • Мастер-классы саксофониста Дмитрия Мосьпана, джазового пианиста и композитора Ивана Фармаковского, пианиста Евгения Лебедева, ударника Льва Слепнера.
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