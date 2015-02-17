Мастер-класс онлайн: Игорь Бутман и Николай Левиновский научат джазу

Фото: m24/Михаил Сипко

С 16 февраля по 1 марта в столице проходит Первый детский фестиваль "Триумф джаза". Программа включает в себя фотовыставку в парке "Музеон", музыкальные мастер-классы от звезд российского джаза и серию концертов, на которых выступят юные участники фестиваля.

У посетителей портала Москва онлайн есть замечательная возможность дистанционно принять участие в мероприятиях, запланированных на 18 февраля:

В 13.00 в Московской городской детской музыкальной школе имени Дунаевского состоится мастер-класс известного саксофониста Игоря Бутмана и джазмена, композитора и пианиста Николая Левиновского.

В 15.00 в Детской школе искусств имени Саульского пройдет мастер-класс джазового вокалиста Сергея Манукяна, которому рукоплещет весь мир.

Когда смотреть: 18 февраля, 13.00.

18 февраля, 13.00. Что: серия мастер-классов от известных джазовых музыкантов

серия мастер-классов от известных джазовых музыкантов Кто: Сергей Манукян, Игорь Бутман, Николай Левиновский

Сергей Манукян, Игорь Бутман, Николай Левиновский Кому смотреть: поклонникам джаза и начинающим музыкантам