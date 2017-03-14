Ключ к шифру: "Сплин" наконец представит новый альбом в Москве

Главное – слышать все, что между строк

Дата: 17 марта в 20:00.

Место: Крокус Сити Холл.

Фото: m24.ru



Ради чего идти: чтобы услышать 15 новых песен легендарной рок-группы в живом исполнении. Альбом "Ключ к шифру" вышел в сентябре прошлого года и до сих пор волнует поклонников коллектива своей загадочностью. Как говорит лидер группы Александр Васильев, чтобы понять альбом, нужно не просто слушать текст, а уметь "читать между строк". Впрочем, таковы все альбомы "Сплина" – это, в первую очередь, поэзия.

Что еще: если совсем не терпится увидеть и услышать любимых музыкантов, можно скоротать время за просмотром клипов группы. Например, на песню "Пирамиды" с нового альбома.

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Видео: YouTUBE/Официальный канал группы Сплин

Подробности о концерте – по ссылке.