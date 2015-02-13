Суббота24: танцуем, рисуем гигантские валентинки, смотрим романтическое кино

Празднование Дня святого Валентина в парке "Сокольники" с конкурсами и открытием арт-объекта "Арка влюбленных", танцевальные мастер-классы, ночь французского кино о любви и еще 21 событие в субботу, 14 февраля.
11.00 – 18.00
Признаемся в любви на свежем воздухе
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Сад "Эрмитаж" зовет всех запечатлеть свою любовь, улыбки и красоту, приняв участие в фотопроекте "#Любовьисадэрмитаж". Правила просты: вы признаетесь в теплых чувствах в саду "Эрмитаж", вас фотографирует профессиональный фотограф, после чего ваши счастливые лица появляются на сайте и в соцсетях сада "Эрмитаж". Таким образом, "Эрмитажу" приятно и вам хорошо – красивое фото на память.
Цена: вход бесплатный
12.00
Смотрим кино с Мэрилин Монро и пробуем меню для влюбленных
Фото: ТАСС/Сергей Фадиевич
На дизайн-заводе "Флакон" решили обыграть название праздника, пригласив гостей на программу "Ничего святого". Весь день посетителей будут радовать музыкальными сетами диджеи, продавцы маркета и ведущие лотереи "Найди свою половинку". Сюда же – специальное меню для влюбленных и другие романтические детали.
В 20.00 покажут комедию с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года", ту самую, из которой разлетелся по миру и стал символом кадр, в котором у Монро развевается на ветру платье.
Цена: вход свободный
12.00
Участвуем в квесте
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
Команда QuestLovers предлагает провести День святого Валенина в атмосфере приключений, разгадывания загадок и поисков интересных мест города. Для этого команда приглашает всех на квест "Для влюбленных в приключения". За время квеста участники побывают в логове колдуньи, выпьют волшебный напиток и разгадают, из чего он приготовлен. Отдельная история – создание сувениров со своими инициалами. Только успевай уворачиваться от профессиональных фотографов, стремящихся запечатлеть вас на фоне всего этого многообразия.
Цена: вход платный, необходима регистрация
12.00
Узнаем о любовных историях парка Горького
Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Всем влюбленным (и не так важно, в кого именно: друг в друга, в Москву, в историю или в зиму) парк Горького предлагает отправиться на экскурсию о любви. На ней вы узнаете, какие романы случались на территории парка, ведь именно здесь о прекрасном беседовали Пушкин и Натали Гончарова, Екатерина II и Григорий Орлов и другие известные личности. Отличный повод вписать свою личную историю в историю знаменитого парка.
Цена: вход бесплатный, необходима регистрация по почте history@park-gorkogo.com
13.00
Участвуем во флешмобе с гигантскими валентинками
Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
В парке "Северное Тушино" 14 февраля пройдет флешмоб "1000 сердец". Его участникам выдадут огромную валентинку 1,5 на 1,5 метра, краски, перчатки, маски и защитные комбинезоны, чтобы не запачкать одежду в процессе творчества. Эту огромную открытку необходимо будет оформить, разрисовать, подписать. После чего вальяжно сфотографироваться с ней для истории.
Цена: вход бесплатный
14.00
Учимся танцевать тагно
Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
Танго – танец, подчеркивающий чувственность партнеров. Как известно, пара, танцующая танго, имеет четыре ноги и одно сердце. В эту субботу открытый урок по аргентинскому танго проведет танцевальная студия DanceOptions Moscow. Вы сможете поучиться азам танца и, осознав, что это ваше, продолжить занятия. Для участия в открытом уроке необходима удобная обувь.
Цена: вход бесплатный
14.00 – 17.00
Фотографируемся с тантамаресками и общаемся с ангелами
Фото: m24.ru/Александр Авилов
В парке культуры и отдыха "Перовский" обещают, что все, кто придет в парк в праздничный день, смогут встретить настоящего ангела, гуляющего по аллеям, и получить от него валентинку. В парке также будет установлена тантамареска, на фоне которой можно сделать забавное фото. А можно будет опустить монетку в музыкальные автоматы. Покрутив их ручки, можно будет выбрать свою музыку, и даже потанцевать.
Цена: вход бесплатный
14.00
Идем на вечеринку быстрых свиданий на английском
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
В эту субботу можно будет совместить два приятных занятия – поиск второй половины и ненавязчивую языковую практику. Для этого нужно отправиться на вечер быстрых свиданий на английском языке Love is in the air. У вас будет по 7–10 минут, чтобы поболтать с каждым из участников и понять, интересен он вам или нет. В итоге за один вечер круг ваших знакомств может сильно расшириться, так же, как и английский лексикон.
Цена: вход платный, обязательна регистрация
15.00
Строим ледовые скульптуры и гуляем под "Аркой влюбленных"
Фото: m24.ru/Александр Сивцов
В парке "Сокольники" в субботу ожидается большая праздничная программа. Например, на площадке "Планета LеD" состоится конкурс ледяной скульптуры. Каждой паре будет выдан блок льда и специальные инструменты. Задача участников – сотворить ледяную скульптуру на тему праздника под присмотром профессионалов. В парке также появится гигантская валентинка изо льда, в центре которой будет сердце из лепестков роз, и откроется арт-объект "Арка влюбленных".
Цена: вход бесплатный
15.00 – 19.00
Идем на фестиваль красок холи
Фото: m24.ru/Александр Авилов
В парке "Северное Тушино" праздник всех влюбленных пройдет в прямом смысле слова красочно. Здесь на катке устроят фестиваль Color Fest – 2015, или "Яркий лед". Краски холи в последнее время стали очень популярны в теплое время года, но и зимой можно с их помощью создать себе хорошее настроение. Первые 10 влюбленных пар получат краску в подарок, всех также ждет концерт.
Цена: вход бесплатный
17.00
Ищем на катке вторую половинку
Фото: m24.ru/Игорь Иванко
В парке "Красная Пресня" пройдет вечеринка знакомств. Главное действие будет проходить на катке. Амуры и купидоны впадут в активность и помогут гостям праздника познакомиться и пообщаться. Всем посетителям раздадут воздушные шары в форме сердца. В 18.30 и 20.30 с этими шарами будет устроен флешмоб – их будет необходимо одновременно отпустить в небо.
Любителям делать селфи также стоит помнить, что в парке продолжается конкурс по этой теме. #lovepresnya. Победителям подарят фотосессию в стиле lovestory, занявшие призовые места смогут бесплатно посетить каток.
Цена: вход бесплатный
16.00
Идем на экскурсию по "Мастеру и Маргарите"
Фото: m24.ru
День святого Валентина – отличный повод узнать побольше о любимых книжках. Тем более если они считаются одними из самых романтичных. Вспомнить, например, слова Михаила Булгакова: "Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?" – и отправиться узнавать, как писатель создавал свой великий роман и почему история главных героев тесно связана с жизнью самого Булгакова. А заодно увидеть, какие дома писатель избрал прототипами "нехорошей квартиры", Дома литераторов, особняка Маргариты и т.п.
Цена: вход платный
18.00
Ищем любовь на вечеринке знакомств
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
В эту субботу в ресторане "Мастер" клуб "Романтический город" проводит вечер быстрых свиданий Valentine’s Day, на котором за один вечер вы сможете пообщаться с 20 представителями противоположного пола. А если кандидат понравился – почему бы не потанцевать с ним на дискотеке в рамках вечеринки или не поиграть во флирт-игры и конкурсы?
Цена: вход платный, необходима регистрация по телефону: 8 (495) 507-72-13
18.00
Идем на индийскую вечеринку
Фото: m24.ru/Юлия Иванко
Всем, кто интересуется индийской культурой, танцами или кино, стоит заглянуть на вечеринку "Любовь навсегда". Гостей ждут танцы под оригинальную музыку, выступления профессиональных танцоров, индийская еда, конкурсы и хорошее настроение. Загляните на вечеринку, даже если вы не умеете танцевать, – вначале будут проводиться мастер-классы по Болливуду, Бхангре и тамильским танцам, где все выучат базовые движения. Одежду лучше подобрать тематическую, но даже если ее нет – не беда.
Цена: вход платный
18.00 – 21.00
Танцуем в духе Шотландии на St.Valentine's dance
Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Еще один танцевальный вечер пройдет в англиканской церкви Святого Андрея. St.Valentine's dance будет посвящен шотландской культуре. В программе – живая музыка, под которую так и хочется двигаться в шотландском ритме, даже если вы и не знаете толком, что это такое. Для новичков будет проведен мастер-класс, к тому же, по словам организаторов, программа составлена так, что будет интересна и опытным танцорам, и людям, никогда раньше не танцевавшим.
Цена: вход платный
18.00
Идем на концерт в Кремлевский дворец
Фото: m24.ru/Александр Сивцов
В Государственном Кремлевском дворце пройдет концерт "Праздник для всех влюбленных". Звезды эстрады исполнят для зрителей свои самые романтические песни, создающие праздничное настроение. Среди выступающих артистов – Сергей Лазарев, Нюша, "Дискотека Авария", A’Studio, Ева Польна, Егор Крид, Глюкоза, Maksim, Наргиз, Слава. Также запланированы показы, презентации, шоу.
Цена: вход платный
19.00
Идем на спектакль "Он и она"
Фото: vk.com/teatrbulgakova
В День всех влюбленных можно отправиться в театр им. Булгакова, где будет идти спектакль "Он и Она". Герои спектакля – молодые люди, которые живут через стену друг от друга. Они не знакомы, но у них, как оказывается, много общего. Например, они любят читать одни и те же книжки, переселяясь в прочитанные рассказы. А смогут ли они встретиться в реальном мире, увидеть друг друга через стенку?
Цена: вход платный
19.00
Слушаем "Романтические истории"
Фото: m24.ru/Александр Авилов
В Большом зале Московской государственной консерватории им. Чайковского Симфонический оркестр радио "Орфей" сыграет концерт "Романтические истории". Прозвучат классические мелодии о любви. В программе – увертюра-фантазия П.И. Чайковского "Ромео и Джульетта", фрагменты из музыки балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица", балетов "Корсар" и "Дон Кихот" Л. Минкуса и "Танго любви" А. Пьяццоллы.
Цена: вход платный
19.00
Учимся танцевать парный блюз
Фото: ТАСС/Сергей Карпов
Праздник – не только повод признаться в любви, но и научиться чему-то новому. Например, танцевать блюз. Все, кто хоть раз слышал эту музыку, могут легко представить, насколько чувственно и эмоционально можно под нее танцевать. В антикафе "Зеленая дверь" 14 февраля проводится мастер-класс по парному блюзу. Пара для участия в мастер-классе необязательна, но желательна. Сменная обувь может быть любой, от кед до туфель на невысоком и устойчивом каблуке, главное, чтобы она была удобной. То же самое относится и к одежде.
Цена: вход платный
19.00
Идем на Big Love Show
Фото: m24.ru/Виктория Виатрис
Уже в седьмой раз в "Олимпийском" в День всех влюбленных пройдет концерт Big Love Show. На мероприятии будет много музыки, которая звучит на волнах Love radio, организатора мероприятия. Выступят Елка, Дима Билан, Виктория Дайнеко, "Дискотека Авария" и многие другие. Событие анонсируется не только как музыкальное, но и танцевальное. Так что не стесняйтесь приглашать друг друга.
Цена: вход платный
19.00
Знакомимся с завязанными глазами
Фото: ТАСС/Руслан Шумаков
Найти свою вторую половинку, а может быть, друга и хорошего собеседника, можно и довольно экзотическим способом – с завязанными глазами. Формат такого общения дает много невербальной информации о том, насколько паре комфортно друг с другом общаться, насколько в ней есть понимание. Это отличный тест на совместимость, дающий к тому же возможность понять, как именно вы выбираете пару. В 19.00 начинается сбор гостей, в 20.00 объясняются детально правила игры, после чего начинается общение.
Цена: вход платный
20.00
Играем шуточные свадьбы по законам Лас-Вегаса
Фото: ТАСС/Александра Краснова
Все, кто хочет примерить на себя роль молодоженов, могут сделать это в кинотеатре "Полет". Там 14 февраля в рамках "Weekenda влюбленных" будут играть свадебные церемонии по законам Лас-Вегаса. Они гласят, что стать мужем и женой можно в любое время дня и ночи без юридических обязательств. В качестве "работника ЗАГСа" будет выступать Элвис Пресли, каждой паре выдадут "свидетельство".
Weekend откроется в 20.00, свадебные церемонии будут проводиться между фильмами "Лохматые елки" и "Одна встреча".
Цена: вход платный
22.00
Идем на рок-вечеринку
Фото: m24.ru/Виктория Виатрис
В клубе "Дорогая, я перезвоню…" пройдет рок-вечеринка, посвященная празднику. Гостей обещают радовать небольшими приятностями, например, всем будут дарить жвачки "Love is…" и бесплатные напитки. А еще будет звучать хорошая музыка, которую к тому же можно заказывать. Возрастное ограничение 21+.
Цена: вход бесплатный
23.30
Идем на ретроночь американского кино
Фото: ТАСС
В Центральном доме художника ночью с субботы на воскресенье пройдет ретроночь американского кино, посвященного романтическим картинам. Будут показаны "В джазе только девушки", "Завтрак у Тиффани" и "Поющие под дождем". Атмосферу ретро будет создавать специально оформленное пространство и музыка эпохи. Также будут показаны театральные постановки, на мероприятии будут работать профессиональные фотографы.
Цена: вход платный
23.50
Идем на ночь романтического кино
Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий
Еще одна киноночь пройдет в "Люмьер-Холле". Она соберет любителей французского кино о любви. В "Люмьер-Холле" будут показаны три фильма: знаменитая "Амели" (2001), фильм "Просто вместе" (2007) и комедия "Любовь на кончиках пальцев" (2012). Кроме того, в стоимость билета включено посещение выставки "Айвазовский и маринисты – живые полотна".
Цена: вход платный