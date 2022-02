Суббота24: танцуем, рисуем гигантские валентинки, смотрим романтическое кино

Празднование Дня святого Валентина в парке "Сокольники" с конкурсами и открытием арт-объекта "Арка влюбленных", танцевальные мастер-классы, ночь французского кино о любви и еще 21 событие в субботу, 14 февраля.

11.00 – 18.00

Признаемся в любви на свежем воздухе

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сад "Эрмитаж" зовет всех запечатлеть свою любовь, улыбки и красоту, приняв участие в фотопроекте "#Любовьисадэрмитаж". Правила просты: вы признаетесь в теплых чувствах в саду "Эрмитаж", вас фотографирует профессиональный фотограф, после чего ваши счастливые лица появляются на сайте и в соцсетях сада "Эрмитаж". Таким образом, "Эрмитажу" приятно и вам хорошо – красивое фото на память.

Место: сад "Эрмитаж", улица Каретный Ряд, дом 3 Цена: вход бесплатный



12.00

Смотрим кино с Мэрилин Монро и пробуем меню для влюбленных

Фото: ТАСС/Сергей Фадиевич

На дизайн-заводе "Флакон" решили обыграть название праздника, пригласив гостей на программу "Ничего святого". Весь день посетителей будут радовать музыкальными сетами диджеи, продавцы маркета и ведущие лотереи "Найди свою половинку". Сюда же – специальное меню для влюбленных и другие романтические детали.

В 20.00 покажут комедию с Мэрилин Монро "Зуд седьмого года", ту самую, из которой разлетелся по миру и стал символом кадр, в котором у Монро развевается на ветру платье.

Место: дизайн-завод "Флакон", Большая Новодмитровская улица, дом 36, площадка "Маркет" Цена: вход свободный



12.00

Участвуем в квесте

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Команда QuestLovers предлагает провести День святого Валенина в атмосфере приключений, разгадывания загадок и поисков интересных мест города. Для этого команда приглашает всех на квест "Для влюбленных в приключения". За время квеста участники побывают в логове колдуньи, выпьют волшебный напиток и разгадают, из чего он приготовлен. Отдельная история – создание сувениров со своими инициалами. Только успевай уворачиваться от профессиональных фотографов, стремящихся запечатлеть вас на фоне всего этого многообразия.

Место: начало квеста на Лужковом мосту Цена: вход платный, необходима регистрация



12.00

Узнаем о любовных историях парка Горького

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Всем влюбленным (и не так важно, в кого именно: друг в друга, в Москву, в историю или в зиму) парк Горького предлагает отправиться на экскурсию о любви. На ней вы узнаете, какие романы случались на территории парка, ведь именно здесь о прекрасном беседовали Пушкин и Натали Гончарова, Екатерина II и Григорий Орлов и другие известные личности. Отличный повод вписать свою личную историю в историю знаменитого парка.

Место: парк Горького, улица Крымский Вал, дом 9, начало экскурсии у летнего домика графа Орлова в 12.00 Цена: вход бесплатный, необходима регистрация по почте history@park-gorkogo.com



13.00

Участвуем во флешмобе с гигантскими валентинками

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В парке "Северное Тушино" 14 февраля пройдет флешмоб "1000 сердец". Его участникам выдадут огромную валентинку 1,5 на 1,5 метра, краски, перчатки, маски и защитные комбинезоны, чтобы не запачкать одежду в процессе творчества. Эту огромную открытку необходимо будет оформить, разрисовать, подписать. После чего вальяжно сфотографироваться с ней для истории.

Место: парк "Северное Тушино", улица Свободы, дом 56 Цена: вход бесплатный



14.00

Учимся танцевать тагно

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

Танго – танец, подчеркивающий чувственность партнеров. Как известно, пара, танцующая танго, имеет четыре ноги и одно сердце. В эту субботу открытый урок по аргентинскому танго проведет танцевальная студия DanceOptions Moscow. Вы сможете поучиться азам танца и, осознав, что это ваше, продолжить занятия. Для участия в открытом уроке необходима удобная обувь.

Место: танцевальная студия DanceOptions Moscow, 4-й Сыромятнический переулок, дом 1, строение 6, подъезд 17 Цена: вход бесплатный



14.00 – 17.00

Фотографируемся с тантамаресками и общаемся с ангелами

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В парке культуры и отдыха "Перовский" обещают, что все, кто придет в парк в праздничный день, смогут встретить настоящего ангела, гуляющего по аллеям, и получить от него валентинку. В парке также будет установлена тантамареска, на фоне которой можно сделать забавное фото. А можно будет опустить монетку в музыкальные автоматы. Покрутив их ручки, можно будет выбрать свою музыку, и даже потанцевать.

Место: парк культуры и отдыха "Перовский", улица Лазо, владение 7 Цена: вход бесплатный



14.00

Идем на вечеринку быстрых свиданий на английском

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В эту субботу можно будет совместить два приятных занятия – поиск второй половины и ненавязчивую языковую практику. Для этого нужно отправиться на вечер быстрых свиданий на английском языке Love is in the air. У вас будет по 7–10 минут, чтобы поболтать с каждым из участников и понять, интересен он вам или нет. В итоге за один вечер круг ваших знакомств может сильно расшириться, так же, как и английский лексикон.

Место: кафе "Хлеб насущный", Банковский переулок, дом 1/24 Цена: вход платный, обязательна регистрация



15.00

Строим ледовые скульптуры и гуляем под "Аркой влюбленных"

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

В парке "Сокольники" в субботу ожидается большая праздничная программа. Например, на площадке "Планета LеD" состоится конкурс ледяной скульптуры. Каждой паре будет выдан блок льда и специальные инструменты. Задача участников – сотворить ледяную скульптуру на тему праздника под присмотром профессионалов. В парке также появится гигантская валентинка изо льда, в центре которой будет сердце из лепестков роз, и откроется арт-объект "Арка влюбленных".

Место: парк "Сокольники", Сокольнический Вал, дом 1 Цена: вход бесплатный



15.00 – 19.00

Идем на фестиваль красок холи

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В парке "Северное Тушино" праздник всех влюбленных пройдет в прямом смысле слова красочно. Здесь на катке устроят фестиваль Color Fest – 2015, или "Яркий лед". Краски холи в последнее время стали очень популярны в теплое время года, но и зимой можно с их помощью создать себе хорошее настроение. Первые 10 влюбленных пар получат краску в подарок, всех также ждет концерт.

Место: парк "Северное Тушино", улица Свободы, дом 56 Цена: вход бесплатный



17.00

Ищем на катке вторую половинку

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В парке "Красная Пресня" пройдет вечеринка знакомств. Главное действие будет проходить на катке. Амуры и купидоны впадут в активность и помогут гостям праздника познакомиться и пообщаться. Всем посетителям раздадут воздушные шары в форме сердца. В 18.30 и 20.30 с этими шарами будет устроен флешмоб – их будет необходимо одновременно отпустить в небо.

Любителям делать селфи также стоит помнить, что в парке продолжается конкурс по этой теме. #lovepresnya. Победителям подарят фотосессию в стиле lovestory, занявшие призовые места смогут бесплатно посетить каток.

Место: парк "Красная Пресня", улица Мантулинская, дом 5 Цена: вход бесплатный



16.00

Идем на экскурсию по "Мастеру и Маргарите"

Фото: m24.ru

День святого Валентина – отличный повод узнать побольше о любимых книжках. Тем более если они считаются одними из самых романтичных. Вспомнить, например, слова Михаила Булгакова: "Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви?" – и отправиться узнавать, как писатель создавал свой великий роман и почему история главных героев тесно связана с жизнью самого Булгакова. А заодно увидеть, какие дома писатель избрал прототипами "нехорошей квартиры", Дома литераторов, особняка Маргариты и т.п.

Место: музей "Булгаковский дом", Большая Садовая, дом 10 Цена: вход платный



18.00

Ищем любовь на вечеринке знакомств

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

В эту субботу в ресторане "Мастер" клуб "Романтический город" проводит вечер быстрых свиданий Valentine’s Day, на котором за один вечер вы сможете пообщаться с 20 представителями противоположного пола. А если кандидат понравился – почему бы не потанцевать с ним на дискотеке в рамках вечеринки или не поиграть во флирт-игры и конкурсы?

Место: Крымский Вал, дом 10 Цена: вход платный, необходима регистрация по телефону: 8 (495) 507-72-13



18.00

Идем на индийскую вечеринку

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Всем, кто интересуется индийской культурой, танцами или кино, стоит заглянуть на вечеринку "Любовь навсегда". Гостей ждут танцы под оригинальную музыку, выступления профессиональных танцоров, индийская еда, конкурсы и хорошее настроение. Загляните на вечеринку, даже если вы не умеете танцевать, – вначале будут проводиться мастер-классы по Болливуду, Бхангре и тамильским танцам, где все выучат базовые движения. Одежду лучше подобрать тематическую, но даже если ее нет – не беда.

Место: клуб "Рублев", Чистопрудный бульвар, дом 25 Цена: вход платный



18.00 – 21.00

Танцуем в духе Шотландии на St.Valentine's dance

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Еще один танцевальный вечер пройдет в англиканской церкви Святого Андрея. St.Valentine's dance будет посвящен шотландской культуре. В программе – живая музыка, под которую так и хочется двигаться в шотландском ритме, даже если вы и не знаете толком, что это такое. Для новичков будет проведен мастер-класс, к тому же, по словам организаторов, программа составлена так, что будет интересна и опытным танцорам, и людям, никогда раньше не танцевавшим.

Место: англиканская церковь Святого Андрея, Вознесенский переулок, дом 8 Цена: вход платный



18.00

Идем на концерт в Кремлевский дворец

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

В Государственном Кремлевском дворце пройдет концерт "Праздник для всех влюбленных". Звезды эстрады исполнят для зрителей свои самые романтические песни, создающие праздничное настроение. Среди выступающих артистов – Сергей Лазарев, Нюша, "Дискотека Авария", A’Studio, Ева Польна, Егор Крид, Глюкоза, Maksim, Наргиз, Слава. Также запланированы показы, презентации, шоу.

Место: Государственный Кремлевский Дворец, улица Воздвиженка, дом 1 Цена: вход платный



19.00

Идем на спектакль "Он и она"

Фото: vk.com/teatrbulgakova

В День всех влюбленных можно отправиться в театр им. Булгакова, где будет идти спектакль "Он и Она". Герои спектакля – молодые люди, которые живут через стену друг от друга. Они не знакомы, но у них, как оказывается, много общего. Например, они любят читать одни и те же книжки, переселяясь в прочитанные рассказы. А смогут ли они встретиться в реальном мире, увидеть друг друга через стенку?

Место: Театр имени Булгакова, улица Большая Садовая, дом 10 Цена: вход платный



19.00

Слушаем "Романтические истории"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Большом зале Московской государственной консерватории им. Чайковского Симфонический оркестр радио "Орфей" сыграет концерт "Романтические истории". Прозвучат классические мелодии о любви. В программе – увертюра-фантазия П.И. Чайковского "Ромео и Джульетта", фрагменты из музыки балетов "Щелкунчик" и "Спящая красавица", балетов "Корсар" и "Дон Кихот" Л. Минкуса и "Танго любви" А. Пьяццоллы.

Место: Большой зал Московской государственной консерватории им. Чайковского, улица Большая Никитская, дом 13/6 Цена: вход платный



19.00

Учимся танцевать парный блюз

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Праздник – не только повод признаться в любви, но и научиться чему-то новому. Например, танцевать блюз. Все, кто хоть раз слышал эту музыку, могут легко представить, насколько чувственно и эмоционально можно под нее танцевать. В антикафе "Зеленая дверь" 14 февраля проводится мастер-класс по парному блюзу. Пара для участия в мастер-классе необязательна, но желательна. Сменная обувь может быть любой, от кед до туфель на невысоком и устойчивом каблуке, главное, чтобы она была удобной. То же самое относится и к одежде.

Место: антикафе "Зеленая дверь", Милютинский переулок, дом 19/4 Цена: вход платный



19.00

Идем на Big Love Show

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Уже в седьмой раз в "Олимпийском" в День всех влюбленных пройдет концерт Big Love Show. На мероприятии будет много музыки, которая звучит на волнах Love radio, организатора мероприятия. Выступят Елка, Дима Билан, Виктория Дайнеко, "Дискотека Авария" и многие другие. Событие анонсируется не только как музыкальное, но и танцевальное. Так что не стесняйтесь приглашать друг друга.

Место: СК "Олимпийский", Олимпийский проспект, дом 16 Цена: вход платный



19.00

Знакомимся с завязанными глазами

Фото: ТАСС/Руслан Шумаков

Найти свою вторую половинку, а может быть, друга и хорошего собеседника, можно и довольно экзотическим способом – с завязанными глазами. Формат такого общения дает много невербальной информации о том, насколько паре комфортно друг с другом общаться, насколько в ней есть понимание. Это отличный тест на совместимость, дающий к тому же возможность понять, как именно вы выбираете пару. В 19.00 начинается сбор гостей, в 20.00 объясняются детально правила игры, после чего начинается общение.

Место: Secret Place, Долгоруковская улица, дом 35, 6-й подъезд, домофон 44 Цена: вход платный



20.00

Играем шуточные свадьбы по законам Лас-Вегаса

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Все, кто хочет примерить на себя роль молодоженов, могут сделать это в кинотеатре "Полет". Там 14 февраля в рамках "Weekenda влюбленных" будут играть свадебные церемонии по законам Лас-Вегаса. Они гласят, что стать мужем и женой можно в любое время дня и ночи без юридических обязательств. В качестве "работника ЗАГСа" будет выступать Элвис Пресли, каждой паре выдадут "свидетельство".

Weekend откроется в 20.00, свадебные церемонии будут проводиться между фильмами "Лохматые елки" и "Одна встреча".

Место: кинотеатр "Полет", Нелидовская улица, дом 10 Цена: вход платный



22.00

Идем на рок-вечеринку

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

В клубе "Дорогая, я перезвоню…" пройдет рок-вечеринка, посвященная празднику. Гостей обещают радовать небольшими приятностями, например, всем будут дарить жвачки "Love is…" и бесплатные напитки. А еще будет звучать хорошая музыка, которую к тому же можно заказывать. Возрастное ограничение 21+.

Место: клуб "Дорогая, я перезвоню…", Большой Строченовский переулок, дом 7 Цена: вход бесплатный



23.30

Идем на ретроночь американского кино

Фото: ТАСС

В Центральном доме художника ночью с субботы на воскресенье пройдет ретроночь американского кино, посвященного романтическим картинам. Будут показаны "В джазе только девушки", "Завтрак у Тиффани" и "Поющие под дождем". Атмосферу ретро будет создавать специально оформленное пространство и музыка эпохи. Также будут показаны театральные постановки, на мероприятии будут работать профессиональные фотографы.

Место: Центральный дом художника, улица Крымский Вал, дом 10 Цена: вход платный



23.50

Идем на ночь романтического кино

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Еще одна киноночь пройдет в "Люмьер-Холле". Она соберет любителей французского кино о любви. В "Люмьер-Холле" будут показаны три фильма: знаменитая "Амели" (2001), фильм "Просто вместе" (2007) и комедия "Любовь на кончиках пальцев" (2012). Кроме того, в стоимость билета включено посещение выставки "Айвазовский и маринисты – живые полотна".