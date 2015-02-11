Концерт онлайн: выступление Shoo на крыше "Европейского" с запуском самолетиков

Фото: shoomusic.ru

13 февраля, накануне Дня всех влюбленных, состоится традиционный концерт Shoo на крыше ТЦ "Европейский".

На этот раз гости получат билет не просто на концерт, а на рейс Shoo Airlines. Ровно в полночь, в первые секунды 14 февраля многочисленные фанаты певицы запустят с крыши огромное количество бумажных самолетиков в честь любви и загадают желания под звуки новой песни Shoo "Друг Пилот"! Также Shoo порадует влюбленных миксом из своих хитов в стиле джаз, рок, фолк, фанк, R&B, регги и госпел.

Смотрите прямую трансляцию концерта на портале Москва онлайн в 20.00.