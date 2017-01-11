Фото: facebook.com/glucki.official
"Смысловые галлюцинации" дадут последний концерт 13 января в екатеринбургском "Ельцин-центре", как следует из концертного графика группы, опубликованного на официальном сайте. Ранее лидер группы Сергей Бобунец объявил об ее роспуске.
Как сообщил Бобунец в опубликованном на своем канале в YouTUBE видео в конце 2015 года, музыкальный коллектив принял решение сделать 2016 год последним годом своей работы.
"Если вы помните мультфильм о капитане Врунгеле, как корабль назовешь, так он и поплывет. Представляете, 26 лет существовать с названием "Смысловые галлюцинации" очень тяжело", – пояснил музыкант.
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Видео: YouTUBE/Сергей Бобунец
Прощальных туров Бобунец пообещал не устраивать и не говорить о роспуске группы на концертах. Последний концерт группа даст в родном городе.
В 1999 году песня группы "Розовые очки" попала в ротацию "Нашего радио", год спустя вместе с песней "Вечно молодой" прозвучала в фильме Алексея Балабанова "Брат-2".
13 ноября 2016 года группа представила свою последнюю песню, получившую название "Последнее признание". Премьера состоялась на "Нашем радио".