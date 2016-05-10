Тимур Ведерников презентует новый альбом военных песен

Фото: timurvedernikov.com

12 мая в клубе "Кино" состоится презентация нового альбома Тимура Ведерникова "Дорога на Берлин". Он посвящен военной тематике.

"Это серьезные песни, они помогали нашим солдатам, и для меня самым главным было сохранить аутентичность исполнения – и вокального, и инструментального, – рассказал m24.ru Ведерников. – Существуют и другие проекты, посвященные теме войны, но я не боюсь сравнений: музыканты часто привносят в эти композиции модные аранжировки – на мой взгляд, это не имеет никакого отношения к смыслу песни. Я хотел спеть с глубоким пониманием каждого слова. Я прослушал много чужих записей, самое интересное – то, что сделал Максим Леонидов два или три года назад, он спел мягко и спокойно".

Первый диск с военным песнями Ведерников записал в 2010 году вместе с Валентином Кубой, второй – "Нам нужна победа" – вышел в прошлом году и стал официальным диском Парада Победы. В работе над ним приняли участие Сергей Галанин, Ирина Сурина, Катя Котеночкина, Евгений Маргулис, Ирина Апексимова, Александр Домогаров и многие другие. В "Дорогу на Берлин" вошли композиции как с прошлых дисков, так и написанные уже в 2016-м.

По словам Ведерникова, в работе над новым диском также участвовали Сергей Галанин, Катя Котеночкина и Ирина Сурина. Он отметил, что выбирал единомышленников, которым важна эта тема: "Сергей Галанин смог полностью погрузиться в песню "Журавли". Это касается и Ирины Суриной, которая всегда драматично поет такие серьезные песни. Это мои друзья, мы с ними находимся на одной волне".

Кроме того, музыкант пообещал, что каждый, кто придет на концерт, получит в подарок экземпляр диска.