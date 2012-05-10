На "Кропоткинской" пройдет ночной концерт

Академический большой хор РГГУ и вокальная группа "Бродвей" выступят на ночном концерте на станции московского метро "Кропоткинская", который состоится в ночь на 19 мая, сообщил Московский метрополитен.

"В ночь с 18 на 19 мая 2012 года на станции "Кропоткинская" Сокольнической линии пройдет культурная акция "Ночь в метро", уже ставшая традиционной - в этом году она состоится уже в третий раз. Сотни гостей ночных мероприятий смогли оценить уникальную акустику импровизированных концертных залов под землей", - отмечается в сообщении.

Акция приурочена к 77-летию столичной подземки, поэтому формат проведения ночного концерта претерпит значительные изменения - впервые под землей выступят певческие коллективы.

"Взыскательной творческой комиссией по организации праздника единодушно был выбран для приглашения один из старейших и, безусловно, лучших любительских хоров России - Академический большой хор РГГУ под управлением Бориса Тараканова. Кроме легендарного хора в концерте примут участие популярная вокальная группа "Бродвей" под руководством Антона Иванова, лауреаты международных вокальных конкурсов Ирина Сакне и Наталья Кириллова, а также Народный артист СССР, актер театра и кино Александр Пятков", - говорится в заявлении.

Гостями ночного концерта в этом году смогут стать более 500 любителей музыки и почитателей шедевров подземной архитектуры.

"В число приглашенных, безусловно, войдут и все участники конкурса на разработку логотипа "77 лет московскому метрополитену", чьи работы прошли предварительный отбор и были опубликованы на официальном сайте московского метрополитена", - подчеркивается в сообщении.