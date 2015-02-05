Пять лучших концертов февраля: Гребенщиков, Морриконе и братья Самойловы

Концертный февраль — месяц патриархов. В столице выступят Борис Гребенщиков, мультиинструменталист Ян Тьерсен, легендарный кинокомпозитор Эннио Морриконе, развеселый Эмир Кустурица и братья Самойловы. Последние, кстати, соберутся только на один раз, чтобы порадовать всех многочисленных поклонников "Агаты Кристи". Подробности - в путеводителе сетевого издания M24.ru и KudaGo.

Борис Гребенщиков

Гуру русского рока и кумир поколений поделится вселенской мудростью на большом зимнем концерте.

Когда слушаешь песни БГ, поневоле начинаешь смотреть на многие привычные вещи иначе. Причем, совершенно неважно, написаны эти произведения в 70-х или год назад: Борис Борисович черпает вдохновение от какого-то высшего разума и, трансформируя его в стихи, отправляет в народ. Оттуда же он берет идеи для музыки, которая постоянно видоизменяется и даже не думает стареть. И это едва ли не самое логичное объяснение феномену музыканта.

Создав в 1972 году группу "Аквариум", Борис Гребенщиков основал целую культурную эпоху, к которой сегодня принадлежат уже внуки тех, кто четыре десятка лет назад посещал его первые концерты. Но самому БГ, похоже, нет дела до всех тех регалий, которыми его награждают официально и негласно. Он скромно называет себя "человеком, делающим музыку", запросто общается с поклонниками, позволяя им подниматься на сцену во время концертов, и выпускает по нескольку релизов в год. Очередная встреча с новыми и старыми песнями БГ вживую состоится 6 февраля в "16 тоннах".

Дата: 6 февраля, 21:00 6 февраля, 21:00 Место: клуб "16 Тонн", улица Пресненский Вал, дом 6, строение 1 Метро: "Улица 1905 года" Стоимость: 2500–5000 рублей



Борис Гребенщиков. Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

Ян Тьерсен/Yann Tiersen

Французский композитор Ян Тьерсен больше всего известен россиянам как автор саундтрека к фильму "Амели". На концерте в столице Тирсен представит свой новый альбом.

Так уж сложилось, что месье Тьерсена нередко принимают за кинокомпозитора. Он действительно пишет музыку для фильмов, но, во-первых, это далеко не основной профиль музыканта, а во-вторых, картина "Амели" так и остается наиболее приметной его работой в сфере кинематографа.

Зато в багаже у Яна Тьерсена - 20 лет карьеры и десять студийных альбомов, стилистически варьирующихся от неоклассики и минимализма до пост-рока и традиционного инди-рока. На последний был сделан наибольший акцент в свежайшей работе композитора Infinity, с презентацией которой он пожалует в Москву. Теперь на его концертах все чаще звучат гитары и живой вокал, а сам маэстро, будучи мультиинструменталистом широкого профиля, большинство партий исполняет в одиночку.

Дата: 8 февраля, 20:00 8 февраля, 20:00 Место: Клуб YOTASPACE (ex-Главclub), улица Орджоникидзе, дом 11 Метро: Ленинский проспект Стоимость: 1900–5000 рублей



Ян Тьерсен. Фото: kudago.com

Эмир Кустурица, Горан Брегович и The No Smoking Orchestra

Знаменитый кинорежиссер и его фолк-панк коллектив дадут "Балканский концерт".

Нелле Карайлич и Эмир Кустурица играют вместе еще с восьмидесятых годов. Однако название The Nо Smoking Orchestra их группа приобрела лишь в девяностые годы. С новым названием разухабистый фолк-панк ансамбль записал саундтрек к ставшему культовым фильму Кустурицы "Черная кошка, белый кот", а сам Эмир перешел с бас-гитары на ритм-гитару. Группа впоследствии записывала музыку к другим фильмам (к "Клубничке в супермаркете" Милича и "Жизни как чуду" Кустурицы) и, конечно же, выпускала альбомы, среди которых знаменитый Unza Unza Time, два концертника, рок-опера "Время цыган" и другие.

The Nо Smoking Orchestra часто наведываются с концертами в Россию. Эмир Кустурица утверждает, что он и все остальные участники группы чувствуют себя в нашей стране как дома. С этим не поспоришь, ведь развеселую команду у нас всегда принимают с восторгом, и на всех ее выступлениях почти неизменно царит аншлаг.

Интересно, что на сцену Кремлевского дворца также поднимется Горан Брегович - еще один легендарный музыкант, давний друг и соратник Кустурицы. Такое событие пропускать нельзя.

Дата: 19 февраля, 19:00 19 февраля, 19:00 Место: Государственный Кремлевский дворец, Кремль Метро: Александровский сад Стоимость: от 1500 рублей



Фото: kudago.com

Эннио Морриконе/Ennio Morricone

27 и 28 февраля сцена Государственного Кремлевского Дворца наполнится музыкальными сказками ХХ века в исполнении Эннио Морриконе.

Легендарный композитор и дирижер Эннио Морриконе начал писать музыку к фильмам в 33 года. Возраст Христа стал для него рубежом, с которого начался по-настоящему звездный путь. Сначала имя Морриконе и его музыка были окутаны атмосферой итальянских вестернов: известность пришла благодаря его саундтрекам к фильмам Сержио Леоне. Теперь же подвести диапазон его творчества под общий знаменатель непросто, ведь Эннио писал и инструментальную камерную музыку, и стильные аранжировки, в которых академическая классика сочетается с легким итальянским фольклором, приятным джазом и своеобразным авангардом. Даже дерзость рок-н-ролла находит свое достойное место среди многогранных композиций. Добавим, рок-короли из группы Metallica начинают каждый свой концерт с The Ecstasy Of Gold.

За свою феноменальную плодотворную карьеру Эннио Морриконе написал музыку к фильмам и телесериалам, количество которых рекордно – более 400!

Даты: 27 февраля 18:00, 28 февраля 18:00 27 февраля 18:00, 28 февраля 18:00 Место: Государственный Кремлевский Дворец Метро: "Александровский сад" Стоимость: от 2800 рублей



Фото: kudago.com

"Агата Кристи"

Братья Самойловы не до конца наигрались в декаданс, что не может не радовать. Их последний совместный альбом, вышедший в 2010 году, назывался "Эпилог". Он должен был стать финальной точкой в истории группы "Агата Кристи". Злые языки шептались, что коллектив распался из-за наркотиков и алкоголя, и еще потому, что кое-кто слишком "зазвездил". Но подтверждений слухов не было и нет, зато есть заявление ребят о том, что форматы их творческого миропонимания разошлись, и надо завязывать с совместными работами. После этого Глеб организовал группу The Matrix, а Вадим начал искать себя в самых разных направлениях. Он продолжил бороться с пиратством как член Общественной палаты РФ, пел с Машей Макаровой в "Песнях для Аллы", вел радиопрограмму, судился с Артемием Троицким, был зарегистрирован как доверенное лицо Владимира Путина, а в прошлом году представил свою новую сольную программу. Так они, братья Самойловы, и живут, но о поклонниках не забывают.

27 февраля группа "Агата Кристи" объединится ради одного "Ностальгического концерта", плей-лист которого определится голосованием фанов.

Дата: 27 февраля, 20:00 27 февраля, 20:00 Место: Спортивный комплекс "Олимпийский", проспект Олимпийский, дом 16 строение 1 Метро: "Проспект Мира" Стоимость: от 1300 до 12000 рублей

