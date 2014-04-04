Исламская рок-звезда Сами Юсуф даст концерт в Москве

"Афиша": В "Крокус Сити Холле" состоится концерт Сами Юсуфа

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт "главной исламской рок-звезды" Сами Юсуфа. Певец - азербайджанец по рождению, британец по паспорту и гражданин мира по убеждениям. На его концерты собирается по несколько тысяч человек и на Западе, и на Востоке, а рекорд установили в Стамбуле, где послушать Юсуфа собралось 250 тысяч зрителей.

На Востоке песни Сами Юсуфа звучат практически на базарах, в такси и в торговых лавках. Творчество Юсуфа почти всегда имеет религиозную основу, сообщает телеканал "Москва 24".

Кстати, Сами стал первым артистом, которому выдала музыкальную визу Саудовская Аравия. Песни Юсуфа популярны в первую очередь среди мусульманских диаспор. Но ислам в них подан в позитивном гуманистическом ключе. Поэтому слушают песни Сами люди самых разных рас и вероисповеданий.

"Мои песни о том, что нам нужно искать внутреннее единение при всем внешнем разнообразии", - прокомментировал свое творчество Сами Юсуф.

Концерт пройдет в "Крокус Сити Холле" 4 апреля. Начало в 20.00.