Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля 2014, 16:18

Политика

Столичные власти обсудят с жителями планы развития ТиНАО

Фото: m24.ru

Столичные власти планируют провести публичные слушания по развитию территорий Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Уже в скором времени мы начнем обсуждение с жителями новых территориальных схем. Думаю, до конца года все схемы будут утверждены", - рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он пояснил, что недавно были внесены изменения в планы развития новых территорий и теперь их надо согласовать с жителями.

Напомним, что с июля 2012 года границы Москвы увеличились за счет присоединения земель новых территорий на юго-западе. В общей сложности к столице перешло 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья. В результате расширения границ территория Москвы увеличилась примерно в 2,4 раза. Население новой Москвы составляет 235 тысяч человек.

Сайты по теме


концепция развития Новая Москва проекты публичные слушания стройкомплекс Москвы жители

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика