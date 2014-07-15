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ЧП

15 июля 2014, 16:15

Страховщики открыли горячую линию для пострадавших в метро

компенсации авария чп

Фото: ИТАР-ТАСС

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) создал круглосуточную горячую линию по информированию о правах и способах получения компенсаций для пострадавших и родственников погибших при аварии в метро, сообщили в пресс-службе союза.

Телефон горячей линии: 8 (495) 737-92-87.

Кроме того, союз готов оперативно ответить на все вопросы по электронной почте metro@nsso.ru. Бесплатные консультации проходят по адресу: улица Люсиновская, 27, строение 3. На сайте союза также создан раздел по информированию о правах на получение компенсации за причиненный при перевозке в метро ущерб.

Ранее стало известно, что МЧС России открыло горячую линию для родственников пострадавших в аварии в метро. "В связи с происшествием в московском метрополитене открыта горячая линия: 8-800-775-17-17 (звонок бесплатный)", - сообщили в ведомстве. Данные о пострадавших и ситуации на Арбатско-Покровской линии метро можно также узнать на горячей линии подземки - 8 (499) 787-25-86.

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Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов.

По последним данным, пострадали около 400 человек, из них за медпомощью обратились 150. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность. По данным МЧС, количество погибших в аварии на "синей" ветке столичного метро увеличилось до 20 человек.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Развоз пассажиров осуществляется при помощи компенсационных автобусов. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

По факту аварии воздуждено уголовное дело. 16 июля в столице объявлено днем траура.

Оперативная информация

Горячие линии

  • Метро - 8-499-787-25-86
  • МЧС - 8-800-775-17-17
  • Департамент здравоохранения - 8(499) 251-83-00; 8(499) 251-45-03; 8(499) 973-09-24

    • Больницы

  • Больница №36 - 8 (499) 166-98-20, 8 (499) 369-33-58
  • Боткинская больница - 8 (499) 762-6191
  • Городская клиническая больница №71 - 8 (495) 443-61-06
  • Институт Склифосовского, - 8 (495) 680-41-54; 8 (495) 680-93-60
  • Первая градская клиническая больница - 8 (499) 764-50-02

    • Органичения движения для личного и общественного транспорта:

  • при съезде с Никитского бульвара на Новый Арбат
  • с Садового кольца на Новый Арбат в сторону области
  • по Краснопресненской набережной
  • со Смоленской набережной на Новоарбатский мост
  • перекрыто Третье транспортное кольцо в сторону области на Кутузовский проспект

    • Ограничения движения автомобилей по Кутузовскому проспекту будут действовать до 22.00.

    Бесплатные и автобусы от станции "Киевская" до станции "Молодежная":

  • На м. Киевская Арбатско-Покровской ("синяя" ветка) на ул. Большая Дорогомиловская
  • На м. "Молодежная" автобусы останавливаются у западного вестибюля (выход в город к улице Оршанская)
  • На м. "Славянский бульвар" остановка маршрутов "М" находится на выходе на Кутузовский проспект
  • На м. "Кунцевская" компенсационные маршруты отправляются от выхода метро на Костанаевскую улицу

    • Узнать компенсационные маршруты можно по горящим на автобусе световым индикаторам с буквой "М".

    Бесплатные такси:

  • "Новое желтое такси"
  • "Формула такси"
  • "Такси 956"
    • Сюжет: ЧП на Арбатско-Покровской линии метро

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