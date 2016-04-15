Астерикс и Обеликс будут маскотами ЧМ-2017 по хоккею

Фото: ihfworlds2017.com

Персонажи европейских комиксов Астерикс и Обеликс будут талисманами чемпионата мира 2017 года, который пройдет во Франции и Германии. Об этом сообщает пресс-служба организационного комитета чемпионата.

"Вместе с нашими французскими коллегами мы выбрали Астерикса и Обеликса нашими официальными маскотами. Это гигантский переворот не только для грядущего чемпионата, но и для игры в хоккей в целом, потому что эти двое галльских героев завоевали невероятную популярность во всем мире", – заявил Франц Райндл, президент организационного комитета чемпионата, а также Федерации хоккея Германии.

Он также выразил надежду на то, что популярные персонажи персонажи поспособствуют привлечению болельщиков. Кроме того, полагает он, сувенирная продукция с изображениями Астерикса и Обеликса будет хорошо продаваться,

Напомним, чемпионат мира–2017 пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.

Астерикс и Обеликс – герои популярных французских комиксов, вымышленные галлы, которые ведут борьбу с войсками вторгшегося в Галлию Юлия Цезаря. Первый комикс об Астериксе, созданный художником Альбером Удерзо и писателем Рене Госинни, появился в журнале "Пилот" в 1959 году. Там же появились друг Астерикса Обеликс и пес Идефикс.

На сегодня вышло 35 книг комиксов об Астериксе и Обеликсе – последняя их них была выпущена в 2013 году, – девять мультфильмов и четыре полнометражных художественных фильма. Во всех игровых фильмах Обеликса играет Жерар Депардье, Астерикса – разные актеры.