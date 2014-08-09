Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

09 августа 2014, 10:20

Муми-правила для счастья: ешь блины, путешествуй ночью, не суетись

комиксы дни рождения писательницы читать художницы Муми-Тролли Туве Янссон

Туве Янссон

В субботу, 9 августа, исполняется 100 лет со дня рождения мамы сказочных существ муми-троллей – финской писательницы и художницы Туве Янссон. Ее книги о муми-троллях, переведенные более чем на 30 языков мира, расходились миллионными тиражами.

Янссон написала восемь муми-повестей, в числе которых "Опасное лето", "Мемуары Муми-папы", "Волшебная зима" и "Шляпа волшебника". Также она издала сборник рассказов "Дитя-невидимка" и выпустила четыре книги с картинками.

M24.ru подготовил 30 правил для счастливой жизни от муми-троллей. Итак, запоминайте советы носатых и хвостатых сказочных обитателей Мумми-дола.

Фото: moomin.com


  • Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше.
  • Быть счастливой очень легко.
  • Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен.
    • Он успел понять, как важно повременить, когда чего-то сильно желаешь.
    • Просто это очень опасно - говорить кому-то о своих самых сокровенных мечтах.
    • Не стоит волноваться. В мире нет ничего страшнее нас самих.

    • Нельзя же постоянно быть приветливым и общительным. Просто-напросто не успеваешь.
    • Надо же, когда ты счастлив, то забываешь про еду.

    • Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы.
    • Но надо иногда менять что-нибудь. Слишком многое мы принимаем как должное, в том числе и друг друга.
    • "Ты так скоро станешь взрослым, если будешь продолжать в том же духе", - сказал хомса, - "станешь, как папа с мамой, и так тебе и надо. Ты будешь видеть и слышать, как они, а значит, ничего не увидишь и не услышишь".
      Нужно доходить до всего своим умом и переживать все тоже одному.
    • Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кем-нибудь восхищаться.
    • "У меня был родственник, который учил тригонометрию до тех пор, пока у него не обвисли усы, а когда он все выучил, явилась какая-то морра и съела его. Да, и после он лежал в морровом брюхе, такой умненький!"

      • Фото: moomin.com

    • "Об отцах никогда ничего точно не знаешь, сделав какой-то неопределенный жест, - объяснил Муми-папа. - Они приходят и уходят".
    • Все суетятся и бегут, а в чем дело, ни один не скажет!
    • Драгоценности — это единственный достойный подарок даме.
    • Представьте, как одиноко чувствуют себя те, кого все боятся.
    • В обыденной жизни от гениев – одни неприятности.
    • Одинаково важно знать две вещи: как быть одному, и как быть с другими.
    • Иногда кто-то нуждается в тишине и уединении, и в этом нет ничего плохого.
    • Нужно находить баланс между свободой и долгом. 
    • Чувства сложны и не всегда имеют смысл.
    • Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, это напомнить ему, что вы рядом.
    • Иногда ужасно тяжело быть самим собой.
    • Всегда живи настоящим.

      • Фото: moomin.com

    • Нужно остерегаться последствий своей неумеренности.
    • Каждый, вне зависимости от того, мал он или нет, имеет право сердиться иногда. 
    • В большинстве случаев конец — это начало.
      • Лучше всего путешествовать ночью.
      • Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми

      ТУВЕ ЯНССОН: ОТ КИСТОЧКИ ДО ПЕЧАТНОЙ МАШИНКИ

      Туве Янссон родилась в Финляндии в творческой семье. Ее отец был скульптором, а мать – художницей и книжным иллюстратором.

      В пятнадцатилетнем возрасте Янссон покинула родительский дом, она уехала учиться в шведский Колледж искусств. После окончания учебы Туве вернулась на родину, где начала по примеру матери иллюстрировать книги и рисовать карикатуры для журналов и газет.

      Туве Янссон

      История муми-троллей началась с комиксов, которые нарисовала Туве. Некоторое время спустя она написала повести о сказочных существах с большими носами.

      При этом Янссон никогда не относилась серьезно к своему литературному творчеству, считая себя прежде всего художницей, а уже потом писательницей.

      Помимо повестей о муми-троллях Янссон написала роман "Город солнца", повести "Летняя книга", "Честный обман", "Каменное поле", "Записки с острова". Также изданы сборники рассказов Туве – "Умеющая слушать", "Игрушечный дом", "Честная игра", "Письма Клары", "Послания" и "Серый шелк".

      Туве Янссон

      Туве Янссон умерла в 2001 году в результате обширного кровоизлияния в мозг. День, когда хоронили Янссон, в Финляндии был объявлен траурным.

      Интересные факты о Туве Янссон

      - Последняя книга о муми-троллях вышла в 1970 году;

      - По признанию Янссон, многие из сказок она писала для себя, чтобы вновь вернуться в детство;

      - У Туве были очень близкие отношения с матерью. Она даже пыталась рисовать, как мать, которая была талантливой художницей;

      - В школе над рисунками юной Туве смеялись одноклассники;

      - О сказочных существах муми-троллях Янссон узнала от дяди; Он напугал племянницу тем, что муми-тролль заморозит девочку, если та продолжит по ночам таскать из буфета продукты;

      - Свою первую книгу Туве написала в 14 лет. Иллюстрации к ней она нарисовала сама;

      - Туве обручилась с журналистом Атосом Виртаненом, но помолвку расторгли;

      - Писательскую деятельность Янссон приравнивала к хобби;

      - Янссон создавала фрески в здании мэрии Хельсинки;

      - В 1960-х годах Туве Янссон стала одной из самых богатых женщин в Финляндии.

      - Янссон иллюстрировала книги Толкина и Льюиса Кэрролла;

      - Туве написала автобиографическую повесть "Дочь скульптора";

      - По мотивам "Опасного лета" Яннсон написала пьесу "Муми-тролли за кулисами". Туве создала либретто к мюзиклу "Муми-опера";

      - С 2002 года в Финляндии вручается литературная премия имени Туве Янссон.

      Сюжет: Колонки

    © 2012 – 2020

    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

    Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

    СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

    Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

    Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

    Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

    Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

    Партнёр Рамблера
    • Рейтинг@Mail.ru

    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    Яндекс.Метрика

    Следите за новостями:

    Больше не показывать