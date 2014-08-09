Муми-правила для счастья: ешь блины, путешествуй ночью, не суетись

Туве Янссон
В субботу, 9 августа, исполняется 100 лет со дня рождения мамы сказочных существ муми-троллей – финской писательницы и художницы Туве Янссон. Ее книги о муми-троллях, переведенные более чем на 30 языков мира, расходились миллионными тиражами.
Янссон написала восемь муми-повестей, в числе которых "Опасное лето", "Мемуары Муми-папы", "Волшебная зима" и "Шляпа волшебника". Также она издала сборник рассказов "Дитя-невидимка" и выпустила четыре книги с картинками.
M24.ru подготовил 30 правил для счастливой жизни от муми-троллей. Итак, запоминайте советы носатых и хвостатых сказочных обитателей Мумми-дола.
Фото: moomin.com
- Он успел понять, как важно повременить, когда чего-то сильно желаешь.
- Просто это очень опасно - говорить кому-то о своих самых сокровенных мечтах.
- Не стоит волноваться. В мире нет ничего страшнее нас самих.
Нельзя же постоянно быть приветливым и общительным. Просто-напросто не успеваешь.
- Надо же, когда ты счастлив, то забываешь про еду.
- Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы.
- Но надо иногда менять что-нибудь. Слишком многое мы принимаем как должное, в том числе и друг друга.
- "Ты так скоро станешь взрослым, если будешь продолжать в том же духе", - сказал хомса, - "станешь, как папа с мамой, и так тебе и надо. Ты будешь видеть и слышать, как они, а значит, ничего не увидишь и не услышишь".
Нужно доходить до всего своим умом и переживать все тоже одному.
- Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кем-нибудь восхищаться.
- "У меня был родственник, который учил тригонометрию до тех пор, пока у него не обвисли усы, а когда он все выучил, явилась какая-то морра и съела его. Да, и после он лежал в морровом брюхе, такой умненький!"
- "Об отцах никогда ничего точно не знаешь, сделав какой-то неопределенный жест, - объяснил Муми-папа. - Они приходят и уходят".
- Все суетятся и бегут, а в чем дело, ни один не скажет!
Фото: moomin.com
- Драгоценности — это единственный достойный подарок даме.
- Представьте, как одиноко чувствуют себя те, кого все боятся.
- В обыденной жизни от гениев – одни неприятности.
- Одинаково важно знать две вещи: как быть одному, и как быть с другими.
- Иногда кто-то нуждается в тишине и уединении, и в этом нет ничего плохого.
- Нужно находить баланс между свободой и долгом.
- Чувства сложны и не всегда имеют смысл.
- Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, это напомнить ему, что вы рядом.
- Иногда ужасно тяжело быть самим собой.
- Всегда живи настоящим.
- Нужно остерегаться последствий своей неумеренности.
- Каждый, вне зависимости от того, мал он или нет, имеет право сердиться иногда.
Фото: moomin.com
- В большинстве случаев конец — это начало.
- Лучше всего путешествовать ночью.
- Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми
ТУВЕ ЯНССОН: ОТ КИСТОЧКИ ДО ПЕЧАТНОЙ МАШИНКИ
Туве Янссон родилась в Финляндии в творческой семье. Ее отец был скульптором, а мать – художницей и книжным иллюстратором.
В пятнадцатилетнем возрасте Янссон покинула родительский дом, она уехала учиться в шведский Колледж искусств. После окончания учебы Туве вернулась на родину, где начала по примеру матери иллюстрировать книги и рисовать карикатуры для журналов и газет.
Туве Янссон
История муми-троллей началась с комиксов, которые нарисовала Туве. Некоторое время спустя она написала повести о сказочных существах с большими носами.
При этом Янссон никогда не относилась серьезно к своему литературному творчеству, считая себя прежде всего художницей, а уже потом писательницей.
Помимо повестей о муми-троллях Янссон написала роман "Город солнца", повести "Летняя книга", "Честный обман", "Каменное поле", "Записки с острова". Также изданы сборники рассказов Туве – "Умеющая слушать", "Игрушечный дом", "Честная игра", "Письма Клары", "Послания" и "Серый шелк".
Туве Янссон
Туве Янссон умерла в 2001 году в результате обширного кровоизлияния в мозг. День, когда хоронили Янссон, в Финляндии был объявлен траурным.
Интересные факты о Туве Янссон- Последняя книга о муми-троллях вышла в 1970 году;
- По признанию Янссон, многие из сказок она писала для себя, чтобы вновь вернуться в детство;
- У Туве были очень близкие отношения с матерью. Она даже пыталась рисовать, как мать, которая была талантливой художницей;
- В школе над рисунками юной Туве смеялись одноклассники;
- О сказочных существах муми-троллях Янссон узнала от дяди; Он напугал племянницу тем, что муми-тролль заморозит девочку, если та продолжит по ночам таскать из буфета продукты;
- Свою первую книгу Туве написала в 14 лет. Иллюстрации к ней она нарисовала сама;
- Туве обручилась с журналистом Атосом Виртаненом, но помолвку расторгли;
- Писательскую деятельность Янссон приравнивала к хобби;
- Янссон создавала фрески в здании мэрии Хельсинки;
- В 1960-х годах Туве Янссон стала одной из самых богатых женщин в Финляндии.
- Янссон иллюстрировала книги Толкина и Льюиса Кэрролла;
- Туве написала автобиографическую повесть "Дочь скульптора";
- По мотивам "Опасного лета" Яннсон написала пьесу "Муми-тролли за кулисами". Туве создала либретто к мюзиклу "Муми-опера";
- С 2002 года в Финляндии вручается литературная премия имени Туве Янссон.