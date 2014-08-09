Муми-правила для счастья: ешь блины, путешествуй ночью, не суетись

Туве Янссон

В субботу, 9 августа, исполняется 100 лет со дня рождения мамы сказочных существ муми-троллей – финской писательницы и художницы Туве Янссон. Ее книги о муми-троллях, переведенные более чем на 30 языков мира, расходились миллионными тиражами.

Янссон написала восемь муми-повестей, в числе которых "Опасное лето", "Мемуары Муми-папы", "Волшебная зима" и "Шляпа волшебника". Также она издала сборник рассказов "Дитя-невидимка" и выпустила четыре книги с картинками.

M24.ru подготовил 30 правил для счастливой жизни от муми-троллей. Итак, запоминайте советы носатых и хвостатых сказочных обитателей Мумми-дола.

Фото: moomin.com





Можно лежать на мосту и смотреть, как течет вода. Или бегать, или бродить по болоту в красных сапожках, или же свернуться клубочком и слушать, как дождь стучит по крыше.

Быть счастливой очень легко.

Тот, кто ест блины с вареньем, не может быть так уж жутко опасен.

Он успел понять, как важно повременить, когда чего-то сильно желаешь.

Просто это очень опасно - говорить кому-то о своих самых сокровенных мечтах.

Не стоит волноваться. В мире нет ничего страшнее нас самих.



Нельзя же постоянно быть приветливым и общительным. Просто-напросто не успеваешь.

Нельзя же постоянно быть приветливым и общительным. Просто-напросто не успеваешь. Надо же, когда ты счастлив, то забываешь про еду.

Жизнь страшно осложняется, когда хочешь обладать вещами, носить, держать их при себе. Вот почему я только смотрю на вещи, а когда снимаюсь с места, уношу их в своей голове. По-моему, это куда приятнее, чем таскать за собой чемоданы.

Но надо иногда менять что-нибудь. Слишком многое мы принимаем как должное, в том числе и друг друга.

"Ты так скоро станешь взрослым, если будешь продолжать в том же духе", - сказал хомса, - "станешь, как папа с мамой, и так тебе и надо. Ты будешь видеть и слышать, как они, а значит, ничего не увидишь и не услышишь".

Нужно доходить до всего своим умом и переживать все тоже одному.

Нужно доходить до всего своим умом и переживать все тоже одному. Никогда не станешь по-настоящему свободным, если будешь чрезмерно кем-нибудь восхищаться.

"У меня был родственник, который учил тригонометрию до тех пор, пока у него не обвисли усы, а когда он все выучил, явилась какая-то морра и съела его. Да, и после он лежал в морровом брюхе, такой умненький!"

Фото: moomin.com "Об отцах никогда ничего точно не знаешь, сделав какой-то неопределенный жест, - объяснил Муми-папа. - Они приходят и уходят".

Все суетятся и бегут, а в чем дело, ни один не скажет!

Драгоценности — это единственный достойный подарок даме.

Представьте, как одиноко чувствуют себя те, кого все боятся.

В обыденной жизни от гениев – одни неприятности.

Одинаково важно знать две вещи: как быть одному, и как быть с другими.

Иногда кто-то нуждается в тишине и уединении, и в этом нет ничего плохого.

Нужно находить баланс между свободой и долгом.

Чувства сложны и не всегда имеют смысл.

Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить кого-то, это напомнить ему, что вы рядом.

Иногда ужасно тяжело быть самим собой.

Всегда живи настоящим.

Фото: moomin.com Нужно остерегаться последствий своей неумеренности.

Каждый, вне зависимости от того, мал он или нет, имеет право сердиться иногда.

