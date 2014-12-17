Кинопремьеры 2015 года: возвращение Терминатора и Мстителей

Все новое — это хорошо забытое старое. Именно этим принципом руководствуются создатели фильмов последних лет. Вот и в 2015 году зрители увидят новые ленты о Мстителях и Терминаторе, а также главную российскую премьеру - "Левиафана" Андрея Звягинцева, и отечественный фильм-катастрофу "Экипаж".

Главные премьеры следующего года - в подборке от сетевого издания M24.ru и KudaGo.

"Терминатор: генезис"

Terminator: Genisys

Летом 2015 года нам покажут пятый фильм из серии "Терминатор" — "Терминатор: генезис", который станет началом новой трилогии о войне людей против машин. В новой ленте будет рассказана история, в ином ключе трактующая события предыдущих фильмов. Машины атакуют и в настоящем для нас времени, и в суровом к человечеству 2029 году. Для спасения своей матери Джон Коннор отправляет в прошлое лейтенанта Ривза, который обнаруживает совсем не то, что ожидал: осиротевшую Сару Коннор вырастил Терминатор (Арнольд Шварценеггер).

Производство: США США Год выпуска: 2015 Продолжительность: 140 минут Бюджет: 170 000 000 долларов В ролях: Эмилия Кларк, Джай Кортни, Арнольд Шварценеггер, Аарон В. Уильямсон Сценарий: Лаэта Калогридис, Патрик Люссье, Джеймс Кэмерон Режиссер: Алан Тейлор Жанр: боевик, фантастика



Фрагмент постера к фильму "Терминатор: генезис"

"Врожденный порок"

Inherent Vice

Новая лента титулованного режиссера Пола Томаса Андерсона выйдет в российский прокат в апреле 2015 года. В этот раз режиссер, собравший большинство кинонаград в 2012 году за свою ленту "Мастер", представит на зрительский суд криминальный детектив со звездным составом. Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в конце 1960-х. У главного героя - частного детектива Ларри Спортелло - бесследно исчезает бывшая подруга и ее приятель-миллионер. Ларри не остается ничего другого, как начать собственное расследование. В ленте о сыщике сыграли Хоакин Феникс, Оуэн Уилсон, Риз Уизерспун и Бенисио Дель Торо.

Производство: США США Год выпуска: 2014 Продолжительность: 148 минут В ролях: Хоакин Феникс, Оуэн Уилсон, Риз Уизерспун, Бенисо Дель Торо Сценарий: Пол Томас Андерсон, Томас Пинчон Режиссер: Пол Томас Андерсон Жанр: детектив, комедия, триллер



Фрагмент постера к фильму "Врожденный порок"

"Левиафан"

В феврале российский прокат украсит картина Андрея Звягинцева "Левиафан", впервые представленная мировой общественности на Каннском кинофестивале 2014 года. В феврале же картина будет представлять Россию на одном из главных событий мира кино — премии "Оскар". "Левиафан" — это библейская история, перенесенная в современную российскую действительность. Лента расскажет о борьбе с государственной машиной, уничтожающей жизни людей в своем непомерном голоде. Бюджет российской ленты составляет 220 000 000 рублей.

Производство: Россия Россия Год выпуска: 2014 Продолжительность: 141 минутa Бюджет: 220 000 000 рублей В ролях: Алексей Серебряков, Елена Лядова, Владимир Вдовиченков Сценарий: Олег Негин, Андрей Звягинцев Режиссер: Андрей Звягинцев Жанр: драма



Фрагмент постера к фильму "Левиафан"

Мстители: эра Альтрона

Avengers: Age of Ultron

Новая часть саги о супергероях вселенной Marvel увидит свет в апреле 2015 года. Внутренние противоречия приводят к распаду организации Щ.И.Т., бывшие союзники становятся соперниками. Тони Старк разрабатывает программу, способную защитить Землю от любых угроз, но эта работа оборачивается против человечества. Альтрон — совершенная машина для уничтожения — видит главную угрозу в людях и обращает против них всю свою мощь. Все глаза устремлены на главных героев планеты — Мстителей, но кажется, что даже они бессильны перед новой угрозой.

Производство: США США Год выпуска: 2015 Продолжительность: 140 минут Бюджет: 250 000 000 долларов В ролях: Роберт Дауни мл., Крис Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон Сценарий: Джосс Уидон, Стэн Ли, Джек Кирби Режиссер: Джосс Уидон Жанр: приключения, фантастика



Фрагмент постера к фильму "Мстители: эра Альтрона"

"Экипаж"

На экраны выходит лента от создателей нашумевшей "Легенды №17" — фильм-катастрофа "Экипаж". Летчика Алексея Гущина (Данила Козловский) увольняют со службы в военной авиации за неподчинение приказу, и чтобы снова лететь молодой пилот устраивается работать в гражданскую авиакомпанию. Ему приходится летать стажером в экипаже под руководством Леонида Зинченко (Владимир Машков), отношения с которым не складываются. Когда команда совершает рейс в Юго-Восточную Азию, на одном из островов по курсу следования лайнера начинается землетрясение. Экипаж решает спасти жизни попавших в эпицентр катастрофы людей. "Экипаж" — второй российский фильм, который выйдет в формате IMAX, после "Сталинграда", чей успех и подтолкнул студию Никиты Михалкова снять авиационную драму с помощью цифровых 3D-камер.

Производство: Россия Россия Год выпуска: 2015 Продолжительность: 120 минут В ролях: Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите, Катерина Шпица Сценарий: Тихон Корнев, Николай Куликов, Николай Лебедев Режиссер: Николай Лебедев Жанр: драма, приключения, фильм-катастрофа

