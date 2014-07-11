Экс-нападающий сборной России Валерий Карпов находится в коме

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В Челябинске врачи борются за жизнь экс-нападающего сборной России по хоккею, "Трактора" и магнитогорского "Металлурга" Валерия Карпова, сообщает "Советский спорт".

Трагедия произошла более недели назад в ходе бытового конфликта. По одной из версий, Карпов получил удар по голове бутылкой и упал с лестницы. 42-летнего спортсмена доставили в отделение нейрохирургии, и сейчас он находится в состоянии искусственной комы. Уже сделаны две трепанации черепа, врачи проводят ежедневные консультации с коллегами из Москвы.

С нового сезона Карпов должен был войти в тренерский штаб челябинского "Челмета". В команде ему отводилась роль наставника форвардов. Впрочем, официально контракт со специалистом так и не был подписан.