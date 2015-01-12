Городские службы выясняют причины задымления в НИИхиммаш

На территории НИИхиммаш произошло задымление

Городские службы и специалисты МЧС выясняют причины задымления на территории НИИхиммаш, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства.

Дым появился возле коллектора, принадлежащего НИИ. Объект располагается по адресу: улица Новодмитровская, д.14.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС, представители Москоллектора и других городских служб. Причины задымления пока не выяснены.

Напомним, 9 января на востоке столицы произошел пожар в складском помещении, расположенном по адресу 2-я улица Энтузиастов, дом 5. На площади в 150 квадратных метро загорелись полиэтиленовые пакеты. Здание находится на территории завода полимерных изделий "Компрессор".

На месте пожара работало 11 единиц техники. Пожар был потушен в 10.52 минуты. По данным спасателей никто не пострадал.