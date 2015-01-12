Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика и предпринимательство

12 января 2015, 11:56

Городские службы выясняют причины задымления в НИИхиммаш

коллекторы задымление причины городское хозяйство чп экономика и предпринимательство наука и инновации

На территории НИИхиммаш произошло задымление

Городские службы и специалисты МЧС выясняют причины задымления на территории НИИхиммаш, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента топливно-энергетического хозяйства.

Дым появился возле коллектора, принадлежащего НИИ. Объект располагается по адресу: улица Новодмитровская, д.14.

Сейчас на месте работают специалисты МЧС, представители Москоллектора и других городских служб. Причины задымления пока не выяснены.

Напомним, 9 января на востоке столицы произошел пожар в складском помещении, расположенном по адресу 2-я улица Энтузиастов, дом 5. На площади в 150 квадратных метро загорелись полиэтиленовые пакеты. Здание находится на территории завода полимерных изделий "Компрессор".

На месте пожара работало 11 единиц техники. Пожар был потушен в 10.52 минуты. По данным спасателей никто не пострадал.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать