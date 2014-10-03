Фото: ТАСС/Анатолий Семехин

В Москве вышла в свет монография "Минералогическая коллекция Прохоровой". Автором научного труда стала старший сотрудник государственного геологического музея имени Вернадского РАН, кандидат геолого-минералогических наук Елена Минина, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.

По словам Елены Мининой, "глубокое погружение в исторический материал позволило восстановить многие подробности жизни неординарной женщины". Она отметила, что судьба Лидии Прохоровой "неожиданным образом соединилась с жизнью современной России".

В книге описывается минералогическая коллекция Лидии Прохоровой, которая насчитывала 3 тысячи образцов минералов со всех концов света. Уникальность коллекции состоит в том, что на рубеже XIX-XX веков ее собирала женщина.

В то время лишь немногие женщины, получившие образование, занимались геологией. Монография также содержит ранее не публиковавшийся биографический материал о жизни Прохоровой. Также здесь впервые публикуются письма Прохоровой ученым Ферсману и Вернадскому.