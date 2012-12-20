В канун Нового года в столице будут раздавать книги за стихотворения

Фото: Москва 24

В преддверии Нового года на центральных улицах столицы будут раздавать книги, а также заполнят ими полки популярных антикафе. Организатор акций - проект "Читающий город".

В субботу, 22 декабря в 12:30 на центральных улицах столицы пройдет акция "Книга – лучший подарок". Для получения книги и антиобложки необходимо рассказать любое четверостишие или вспомнить отрывок из произведения. Также разрешается привести любимую цитату или афоризм поэта, писателя или философа.

Акция пройдет на Старом Арбате, Камергерском переулке и Багратионовском мосту. Она должна привлечь внимание жителей столицы к книгам и напомнить, что чтение приносит не только радость, но и пользу.

Также 22 декабря в столице пройдет третий по счету новогодний буккроссинг, участники которого наполнят полки модных антикафе литературой.

Акция начнется в 16:00 в тайм-кафе "Пятница" и пройдет в таких модных антикафе, как "Free Bar People", "Rebel Art House", "D6games.ru", "Local-Time" и "Happy People". Также участники акции посетят библиотеку-читальню имени Тургенева и кофейню "Капучинофф".

Предыдущие буккросинги, прошедшие в Москве осенью, охватили библиотеки, парки, кафе, антикафе и даже автоцентры.