Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября 2016, 15:37

Культура

Трудности перевода: литературный вечер посвятят бестселлерам из Скандинавии

Иллюстрация к книге Туве Янсон "Маленькие тролли и большое наводнение"

Скандинавский литературный вечер пройдет в книжном магазине "Букбридж". Об этом сообщается на сайте магазина.

Вечер "Гений места, или трудности перевода" будет приурочен к международному Дню переводчика. Литературоведы и лингвисты поговорят о том, насколько важно понимать культурологические и страноведческие реалии, в которых формируется зарубежная скандинавская литература, как уловить особенности языка и перевести "непереводимые" топонимы с исландского или датского.

Участники разберут перевод мирового бестселлера Карстена Йенсена "Мы, утонувшие" о жизни датского портового городка, а также рождественскую повесть Гуннара Гуннарссона "Адвент".

Место: Большая Татарская, д. 7, книжный магазин "Букбридж"

Время: 18 октября, 18:30

книги время с детьми

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика