Трудности перевода: литературный вечер посвятят бестселлерам из Скандинавии

Иллюстрация к книге Туве Янсон "Маленькие тролли и большое наводнение"

Скандинавский литературный вечер пройдет в книжном магазине "Букбридж". Об этом сообщается на сайте магазина.

Вечер "Гений места, или трудности перевода" будет приурочен к международному Дню переводчика. Литературоведы и лингвисты поговорят о том, насколько важно понимать культурологические и страноведческие реалии, в которых формируется зарубежная скандинавская литература, как уловить особенности языка и перевести "непереводимые" топонимы с исландского или датского.

Участники разберут перевод мирового бестселлера Карстена Йенсена "Мы, утонувшие" о жизни датского портового городка, а также рождественскую повесть Гуннара Гуннарссона "Адвент".