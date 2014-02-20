Форма поиска по сайту

20 февраля 2014, 15:54

Зимний спектакль для самых маленьких покажут в "Гараже"

"Афиша": В семейном клубе Mama’s place покажут спектакль "Первый снег"

Интерактивный спектакль "Первый снег" покажут малышам от года до четырех лет в семейном клубе Mama’s place в центре современной культуры "Гараж". Авторы постановки Ольга и Юрий Устюговы – основатели театра для детей "Первый театр".

По словам Ольги Устюговой, при работе с детьми артисты используют экологически чистые материалы.

"Спектакль играется почти без слов, малыши увидят зимнюю метель, слепят снеговиков и поучаствуют в создании песочной анимации. В финале представления, каждому ребенку - маленький подарок", - отметили организаторы.

Продолжительность спектакля, который играют в белом шатре, 50 минут.

"Первый снег" покажут 21 и 28 февраля. Начало в 11.00 и 13.00. Стоимость билета для одного ребенка и одного взрослого – 1200 рублей.

