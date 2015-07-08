Форма поиска по сайту

08 июля 2015, 18:32

Экология

Минздрав разработал памятки о помощи при укусах клещей и змей

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

В связи с ростом числа пострадавших от укусов клещей и змей на территории нашей страны Минздрав России на официальном сайте разместил информационные памятки для граждан на летний период.

Пособия содержат информацию об укусах клещей и ядовитых насекомых, а также способы лечения и диагностики отравлений. Также в документе приведен список ядовитых растений, которые встречаются на территории России.

В памятке по диагностике и лечению отравлений от укусов насекомых и змей перечислены основные симптомы отравления и способы оказания первой медицинской помощи. Особо отмечается, что пострадавший от укуса ядовитой змеи или клеща должен в обязательном порядке обратиться за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт.

"Мосгорсправка": Как защититься от укусов клещей

В случае самостоятельного удаления клеща врачи рекомендуют оправить его на экспертизу. В памятке указаны адреса таких центров для жителей Москвы и Подмосковья.

Отметим, что почти 10 тысяч человек в столице пострадали от укусов клещей за три месяца – на треть больше, чем в прошлом году. Как правило, клещи кусали людей в Московской области. Было исследовано более восьми тысяч членистоногих, которых доставили в клиники граждане. Тысяча из них была заражена боррелиозом.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОТРАВЛЕНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЯДАМИ

ПАМЯТКА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
"ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ КЛЕЩЕЙ"

клещи памятка Минздрав России

