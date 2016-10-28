Скрипач из Подольска стал лауреатом престижного международного конкурса

Фото: auercompetition.ru

Молодой скрипач родом из Подольска Роман Филипов стал победителем IV международного конкурса скрипачей и квартетов имени Леопольда Ауэра. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия. Всего же в конкурсе участвовало 50 человек из 12 стран мира.

Роман Филипов играет на скрипке с шести лет. В 2016 году он окончил Московскую консерваторию имени Чайковского. На конкурсе музыкант исполнял партию скрипки из концерта Дмитрия Шостаковича. Это произведение не простое в исполнении, однако он выступил достойно и завоевал титул победителя. Молодому музыканту аккомпанировал симфонический оркестр Государственной филармонии Якутии Symphonica ARTica под управлением Фабио Мастранджело.

Бронза на конкурсе досталась москвичу Андрею Кузнецову, а вот серебро не было присуждено никому.

Ежегодный конкурс скрипачей и квартетов назван в честь основателя русской скрипичной школы Леопольда Ауэра. На международном смотре выступают самые талантливые скрипачи со всей планеты. Среди членов жюри – заслуженные артисты и профессора престижнейших музыкальных учреждений. В этом году председателем жюри должен был стать легенда скрипичной сцены Иври Гитлис, однако 94-летний музыкант не смог приехать на конкурс.