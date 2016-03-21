Фото: ТАСС/Александр Колбасов

Подмосковные кладбища приведут в порядок до 15 апреля. Власти региона также разработают схемы маршрутов к ним и составят расписание движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка Подмосковья.

В основном, граждане посещают места захоронений в период с апреля по июнь.

Министерские службы проверят как минимум 50 кладбищ на предмет уборки мусора. Если предписание не будет выполнено, ослушавшихся чиновников ожидают протоколы об административных правонарушениях и крупные штрафы.

Напомним, до конца года власти обновят единую автоматизированную систему похоронной отрасли "Ритуал". С ее помощью можно будет посмотреть актуальную и подробную карту захоронений, подать заявку на оказание ритуальных услуг и совершить онлайн-оплату выбранного места из реестра участков для размещения семейных захоронений.

Обновить систему планируется до осени этого года, на работы могут потратить до 10 миллионов рублей. Новая система позволит москвичам подавать заявки на оказание ритуальных услуг в режиме онлайн, также будет сформирован электронный архив захоронений. С помощью портала будет вестись контроль качества и сроков оказания услуг по оформлению разрешений на захоронения.

На похоронном сайте также организуют учет мест братских и воинских захоронений и мемориальных сооружений в режиме онлайн. Появится возможность поиска братского захоронения и мультимедийных данных о нем по имени, фамилии и отчеству усопшего.