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Культура

25 июля 2014, 12:28

В Москве начал работать самый большой кинотеатр в России

кинотеатры кинозалы новые технологии Крокус Сити Холл кино

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице открылся самый большой кинотеатр в России - "Каро Vegas 22". Находится он в "Крокус Сити", сообщает телеканал "Москва 24".

В общей сложности кинотеатр вмещает 4500 зрителей. Чтобы испытать все возможности нового кинотеатра, посетителям нужно заглянуть в зону "престиж". Проходы между рядами здесь шире обычных, а кресла превращаются в шезлонги. На каждом подлокотнике есть цифровое меню и кнопка вызова официанта.

Главная особенность кинотеатра – новейшие визуальные акустические технологии, которыми оснащены все залы. Фильмы в 3D будут показывать на экранах шириной до 22 метров. Восемь залов оснащены турбокреслами, которые вибрируют во время звуковых спецэффектов.

"Впервые в России мы внедряем решение Lux: суперсовременный звук и премиумэкраны. Это формат, который в будущем сможет конкурировать с IMAX", - рассказал генеральный директор сети кинотеатров "Каро" Пол Хет.

Помимо новинок проката в "Каро Vegas" будут показывать классические и фестивальные фильмы, а также современное отечественное кино.

Билеты – от 150 рублей для льготных категорий, от 205 – для остальных.

До 30 июля новый кинотеатр работает бесплатно. Для посещения нужно принять участие в акции "Каро фильм": выбирать сеанс, указать имя и электронную почту, на которую придет приглашение.

Добавим, что до открытия "Каро Vegas 22" самыми большими кинотеатрами в Москве были KinoStar New York в Котельниках ("Мега Белая Дача") и Nescafe-IMAX на Речном Вокзале (ТЦ "Капитолий"). В первом зрителей размещают в 15 залах с широкоформатными экранами. Общее количество мест – порядка 4000. Во втором есть экран, размером с семиэтажное здание, покрытый слоем серебра для лучшего коэффициента отражения. В обоих кинотеатрах транслируют фильмы формата IMAX.

Интересно

- Самый большой в мире киноэкран вы найдете в сиднейском кинотеатре Panasonic IMAX. Ширина экрана 35,72 метра, а высота – 29, 57 метра. Фильмы показывают в формате IMAX 3D;

- Самый большой в мире летний кинотеатр - Open Air. Он перемещается по городам и странам, давая возможность зрителям оценить качество экрана весом 54 тонны, шириной 19 метров и высотой 16 метров. Open Air произведен в Швейцарии;

- Самый гигантский в мире кинокомплекс расположен в Брюсселе. В "Кинеполисе" работают 26 кинотеатров залами вместимостью до 700 человек. Также здесь есть кинозал для показа фильмов IMAX. Одновременно «Кинеполис» может принять до 6000 зрителей.

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