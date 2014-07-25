В Москве начал работать самый большой кинотеатр в России

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В столице открылся самый большой кинотеатр в России - "Каро Vegas 22". Находится он в "Крокус Сити", сообщает телеканал "Москва 24".

В общей сложности кинотеатр вмещает 4500 зрителей. Чтобы испытать все возможности нового кинотеатра, посетителям нужно заглянуть в зону "престиж". Проходы между рядами здесь шире обычных, а кресла превращаются в шезлонги. На каждом подлокотнике есть цифровое меню и кнопка вызова официанта.

Главная особенность кинотеатра – новейшие визуальные акустические технологии, которыми оснащены все залы. Фильмы в 3D будут показывать на экранах шириной до 22 метров. Восемь залов оснащены турбокреслами, которые вибрируют во время звуковых спецэффектов.

"Впервые в России мы внедряем решение Lux: суперсовременный звук и премиумэкраны. Это формат, который в будущем сможет конкурировать с IMAX", - рассказал генеральный директор сети кинотеатров "Каро" Пол Хет.

Помимо новинок проката в "Каро Vegas" будут показывать классические и фестивальные фильмы, а также современное отечественное кино.

Билеты – от 150 рублей для льготных категорий, от 205 – для остальных.

До 30 июля новый кинотеатр работает бесплатно. Для посещения нужно принять участие в акции "Каро фильм": выбирать сеанс, указать имя и электронную почту, на которую придет приглашение.

Добавим, что до открытия "Каро Vegas 22" самыми большими кинотеатрами в Москве были KinoStar New York в Котельниках ("Мега Белая Дача") и Nescafe-IMAX на Речном Вокзале (ТЦ "Капитолий"). В первом зрителей размещают в 15 залах с широкоформатными экранами. Общее количество мест – порядка 4000. Во втором есть экран, размером с семиэтажное здание, покрытый слоем серебра для лучшего коэффициента отражения. В обоих кинотеатрах транслируют фильмы формата IMAX.