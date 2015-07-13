"Миньоны" стали лидерами российского проката

imdb.com

Новый спин-офф "Гадкого я", главными героями которого стали желтые существа под названием миньоны, смог за уикэнд обогнать по кассовым сборам "Терминатора" и выбиться лидеры кинопроката, заработав более 700 миллионов рублей.

"Миньоны" – это история про живущих на земле миллионы лет прислужниках зла: про динозавров, фараонов, дракул и всяческих наполеонов. При этом они каждый раз зачем-то убивают своих покровителей, после чего вынуждены отправляться на коллективные поиски новых жертв. Дальше начинает смутные политические подтексты про корону Британской империи, но они на общем фоне абсолютного отсутствия логики не привлекают никакого внимания.

Бывший лидер проката мультфильм "Головоломка", опустился на четвертое место рейтингов. А настоящей неожиданностью стал хоррор "Убрать из друзей", снятый в США Леваном Габриадзе, известным отечественному зрителю прежде всего по роли скрипача в фильме "Кин-дза-дза". В Америке фильм оказался в заголовках всех таблоидов, что, конечно же, оказало влияние и на успех у российского зрителя: за уикэнд он собрал более 38 миллионов рублей.