Российский фильм "Второе дыхание" завоевал Гран-при фестиваля в Сербии

Фото: Пресс-служба Союза Кинематографистов

С 1 по 7 сентября в Сербии проходил Международный фестиваль фильмов Silafest, на котором показали 54 работы из 28 стран. Гран-при кинофестиваля получила картина российского режиссера Сергея Цысса "Второе дыхание".

Короткометражный фантастический фильм "Второе дыхание" (Second Wind) рассказывает о человеке, который остался один в пустынном мире. Каждый день он создает цветок из алюминиевой банки и сажает его в сухую землю.

Через переживания главного героя фильм показывает трагическую судьбу всей планеты. Именно поэтому в фильме нет слов, а есть лишь крик отчаяния главного героя.

Съемки проходили в поселке Южный Челябинской области, на заброшенном во времена СССР самом крупном в мире карьере по добыче горного хрусталя. Сейчас карьер является местной достопримечательностью.

Премьера картины состоялась 9 августа 2012 года на крупном румынском кинофестивале Anonimul International Independent Film Festival. За время проката фильм участвовал более чем в 100 кинофестивалях, в 40 странах мира.

Всего картина получила 20 призов – сербский Гран-при стал 20-й наградой.

Впервые Silafest прошел в 2009 году. На кинофестивале традиционно показывают полнометражные и короткометражные игровые и документальные фильмы туристической и экологической тематики.