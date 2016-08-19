Как в кино: побывать в отдаленных уголках страны, не выходя из комнаты

Тематические путешествия набирают все большую популярность среди туристов из разных стран. Чтобы поездка стала более запоминающейся, можно, например, повторить путь литературного героя или отправиться на место съемок любимого фильма. Тем более что 2016 как раз объявлен Годом российского кино. А идеи для интересных маршрутов такого кинопутешествия можно почерпнуть в подборке международного туристического метапоиска momondo.

Кадр из фильма "Территория"

"Территория": на плато, не тронутое цивилизацией



Фильм Александра Мельника об отчаянных золотоискателях, бросающих вызов суровой тундре, в основном снимался на плато Плуторана в самом центре полуострова Таймыр. Это место часто называют "краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов", и по последним оно действительно лидирует в России. Изрезанные каменные глыбы из разных пород уходят высоко в небо, скрывая загадочные реки и долины, во многие из которых никогда не ступала нога человека. Повсюду хвойные и лиственные леса, наполняющие воздух свежестью, красочные цветы и ягоды и кристально чистые озера, в которых плещется рыба.

Здесь находится Плуторанский природный заповедник, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и охраняющий множество редких животных и птиц. Увидеть эту завораживающую красоту можно не только в составе экспедиции, но и во время многочисленных экскурсий – по рекам, к водопадам, на озерные рыбалки, вокруг плато на вертолете и даже за горным хрусталем.

Кадр из фильма "Как я провел этим летом"

"Как я провел этим летом": затеряться на краю Земли



Роль несуществующего острова Аарчым, на котором разворачивается непростая история двух отрезанных от остального мира полярников, сыграла труднодоступная чукотская метеостанция Валькаркай и ее окрестности. Эта станция, кстати, остается до сих пор действующей. Она расположена за заболоченным перевалом, на узкой песчаной косе, растянувшейся вдоль Восточно-Сибирского моря. Добраться сюда зимой можно только на снегоходе, а летом – на мощном вездеходе. Ближайшее населенное место – самый северный город России, Певек, находится в шести часах езды.

Станция – суровое и безлюдное место, где погода может кардинально измениться за считанные секунды и не исключено, что несколько раз подряд. Но именно здесь, в нескольких километрах от самой крайней точки Чукотки, практически "на краю Земли", можно в полной мере прочувствовать настоящее уединение, испытать себя севером и увидеть чарующее полярное сияние.

Кадр из фильма "А зори здесь тихие"

"А зори здесь тихие": попасть в сердце сказки



Съемки новой экранизации повести Бориса Васильева об отважных молодых зенитчицах, противостоявших фашистскому десанту, по большей части проходили в Карелии, в поселке Гирвас и деревне Падун. Помимо специально отстроенных домов, бани и казармы, в качестве фона для картины были выбраны местные леса с высокими соснами, поросшими мягким мхом валунами, труднопроходимыми болотами и прозрачными изумрудными озерами, поблескивающими на солнце в окружении отвесных скал.

Эта природная красота поразила всю съемочную группу. Еще бы, романтичные карельские пейзажи издавна манят и режиссеров, и путешественников. И здесь им открываются поистине удивительные уголки. Например, в окрестностях Гирваса, в осушенном русле реки Суны, протекают окаменевшие лавовые потоки – молчаливые свидетели извержения существовавшего в древности вулкана.

Кадр из фильма "Географ глобус пропил"

"Географ глобус пропил": увидеть Чертов палец



Любители рафтинга и поклонники экстремальных походов могут повторить сплав школьников из этого фильма по реке Усьва в Пермской области. В переводе ее название означает "падающая с шумом вода": видимо, так ее окрестили за многочисленные перекаты. А обрамляют реку по берегам леса и величественные скалы с загадочными гротами. Одна из самых известных пещер – Первомайская – расположена неподалеку от железнодорожной станции Усьва. Внутри нее можно увидеть не только разветвляющиеся ходы, общая протяженность которых достигает 160 километров, но и небольшие озера, а также красивые кальцитовые наросты на стенах. Другое знаменитое место на правом берегу этой реки – Усьвинские каменные столбы, возвышающиеся на 120 метров. Это визитная карточка края.

На огромных известняковых скалах можно увидеть отпечатки древних кораллов и другие окаменелости, говорящие о том, что когда-то на этом месте было море. Чуть поодаль от основного горного массива стоит 70-метровый независимый столб, который особенно любят альпинисты. Это Чертов Палец, очертаниями напоминающий палец гиганта. Покорять его лучше только профессионалам, имеющим необходимое оборудование, а вот любоваться может любой желающий.

Кадр из фильма "Левиафан"

"Левиафан": побывать в Териберке



Драма Андрея Звягинцева о российской глубинке разворачивалась опять же на фоне северных пейзажей – в далеком рыбацком селе Териберка на берегу Баренцева моря. Были задействованы и другие городки и поселки, но это стало основным. Село это малолюдное, небогатое и местами совсем заброшенное, но туристы едут сюда вовсе не из-за инфраструктуры. Их манит неповторимое очарование суровой природы Кольского полуострова и отчетливо видимое северное сияние. Кроме того, в России Териберка – единственный уголок, куда можно доехать по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море и Северный Ледовитый океан.

Благодаря постоянным ветрам в этом селе можно заниматься кайтсерфингом. Еще место обитания "Левиафана" отлично подходит для спокойного отдыха и философских размышлений, ведь здесь всегда присутствует чувство остановившегося время.

Кадр из фильма "Без границ"

"Без границ": прикоснуться к древности



Действие комедии о любви "Без границ" происходит сразу в трех странах: Грузии, Армении и России. Поэтому в ней можно увидеть и украшенную огнями новогоднюю Москву, и горные ущелья, и древние монастыри, и мощеные старинные улочки, и, конечно, бесконечное гостеприимство. В фильме удалось охватить множество красивейших мест, которые можно увидеть не только на экране, но и вживую. Например, в нем был показан грузинский православный монастырь Джвари, построенный в 6 веке нашей эры на слиянии Арагвы и Куры и воспетый Лермонтовым в поэме "Мцыри".

Он расположен у первой столицы Грузии, древней Мцхеты. А из армянских святынь на киноэкран попал монастырский комплекс Гегарда, построенный в ущелье горной реки Гохт. Часть его храмов полностью выдолблена внутри скал и производит невероятное впечатление совместного шедевра человека и природы.

"Фильмы не только на пару часов вырывают нас из обычной жизни, но и позволяют увидеть многие далекие уголки нашей планеты. Зачастую именно в них можно найти идеи и вдохновение для следующих путешествий, а также почерпнуть дополнительную интересную информацию о выбранном месте. А после поездок порой так приятно окунуться в воспоминания вместе с киногероями", – говорит Ирина Рябовол, представитель международного туристического метапоиска momondo в России. momondo.ru – это бесплатный независимый международный метапоиск, который сравнивает миллиарды предложений на авиабилеты, отели и другие туристические услуги.

