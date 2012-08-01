В Москве пресечена деятельность подпольного казино

Незаконный игровой клуб располагался в коттедже на западе Москвы. Организатор игорного бизнеса объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное предпринимательство"

Сотрудники полиции Западного округа Москвы пресекли деятельность подпольного игорного заведения, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Казино располагалось в загородном коттедже в поселке Толстопальцево (район "Внуково" ЗАО Москвы). В зале было установлено 39 игровых автоматов, на момент визита оперативников все они работали, а в кассе было более 300 тысяч рублей.

Случайных людей в заведение не пускали. Близлежащую территорию контролировала охрана. Игроки посещали зал только после предварительного одобрения администратора казино.

Полицейские пресекли незаконную игорную деятельность, изъяли все аппараты и назначили экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов подпольного бизнеса.

Напомним, последний раз подобный инцидент произошел несколько дней назад. 27 июля оперативники пресекли деятельность казино на проспекте Мира в Москве. Заведение просуществовало полгода, его доход составил более 20 млн рублей.