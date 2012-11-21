Спецотряды казаков-дружинников появятся в Москве в 2013 году

Фото: ИТАР-ТАСС

В начале следующего года в Москве будут созданы специальные отряды казаков-дружинников, сообщил глава столичного комитета по делам казачества Леонид Макуров.

"Специализированная казачья дружина в настоящее время формируется. Работу мы ведем совместно с московским городским штабом народных дружин. Думаю, в начале года дружинники будут привлекаться к работе", - цитирует Макурова РИА Новости.

Он отметил, что правовая база для создания спецподразделений подготовлена, идет подбор казаков, желающих участвовать в этой работе, - казаки-дружинники будут работать на добровольных началах.

По оценке Макурова, в каждом административном округе планируется создание дружин, состоящих из 50 человек. Кроме того казаки также будут привлекаться к работе управ и префектур округов.

Ранее появилась информация, что казаки будут помогать полицейским во всех округах Москвы, в том числе начнут патрулировать Тверскую улицу, площадь Белорусского вокзала и территорию возле метро "Маяковская". Однако позже власти Москвы опровергли эти данные.