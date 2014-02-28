Один из катков в САО назвали в честь фигуристки Аделины Сотниковой

Аделина Сотникова. Фото: ИТАР-ТАСС

Один из катков на севере столицы назвали в честь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой, сообщает издание префектуры Северного округа. В Сочи она выиграла золото в одиночном женском катании.

Каток, названный именем Сотниковой, находится в ледовом комплексе ЦСКА. В будущем его планируют украсить олимпийскими кольцами, а также различными символами и эмблемами.

Отметим, что фигуристка тренировалась на этом катке с семи лет, кроме того, она окончила школу №1424 в районе Аэропорт.

25 февраля Сотникова посетила спортшколу ЦСКА, где тренировалась десять последних лет.