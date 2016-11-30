Роналду пожертвовал 3 млн долларов семьям погибших в Колумбии футболистов

Криштиану Роналду пожертвовал три миллиона долларов семьям футболистов, разбившихся в авиакатастрофе в Колумбии, сообщают "Дни.ру".

Погибшие играли в футбольном клубе "Шапекоэнсе". По словам Роналду, он шокирован случившимся и солидарен с членами семей и близкими всех жертв катастрофы.

Самолет колумбийской авиакомпании Avro RJ85 упал недалеко от колумбийского Медельина поздно вечером 28 ноября. На борту лайнера находился 81 человек. Среди них девять членов экипажа и футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе".

Власти Колумбии не исключают, что к аварии привела нехватка топлива. Еще одна версия – плохие метеоусловия. Поисково-спасательные работы в районе ЧП сейчас приостановлены.

Два "черных ящика" разбившегося самолета были найдены на месте крушения. Оба бортовых самописца не повреждены, поэтому следователи получат всю информацию по этой трагедии. По последним данным жертвами катастрофы стали 75 человек. Выжили только шестеро.

