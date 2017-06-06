Картина Левитана "Лето" продана в Лондоне на "русских торгах"

Картина Исаака Левитана "Лето" была продана на торгах Sotheby's в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Полотно, датированное 1891 годом, купили за 908 тысяч фунтов стерлингов в рамках "Русской недели", стартовавшей в британской столице в понедельник, 5 июня.

Еще одним топ-лотом стал "Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя" Ильи Репина. Картина ушла с молотка за 765 тысяч фунтов.

Активная борьба развернулась и за картину Константина Юона "Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича". Новый владелец приобрел ее за 729 тысяч фунтов.