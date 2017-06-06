Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2017, 17:13

Культура

Картина Левитана "Лето" продана в Лондоне на "русских торгах"

Фото: Sothebys.com

Картина Исаака Левитана "Лето" была продана на торгах Sotheby's в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Полотно, датированное 1891 годом, купили за 908 тысяч фунтов стерлингов в рамках "Русской недели", стартовавшей в британской столице в понедельник, 5 июня.

Еще одним топ-лотом стал "Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя" Ильи Репина. Картина ушла с молотка за 765 тысяч фунтов.

Активная борьба развернулась и за картину Константина Юона "Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича". Новый владелец приобрел ее за 729 тысяч фунтов.

"Русская неделя" традиционно проходит в Лондоне два раза в год: летом – в мае-июне, и зимой – в ноябре-декабре. 5 июня торги стартовали сразу четырех аукционных домах – Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonham's.

Дом Christie's представляет работу художника Леонида Пастернака, отца нобелевского лауреата, писателя Бориса Пастернака, "У К.А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)", первоначальная цена которой составляет от 78 до 104 тысяч долларов.

Аукционный дом MacDougall's выставил работы Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Поленова, Bonhams – Дмитрия Стеллецкого.
Ранее сообщалось, что картина Жана-Мишеля Баскии продана на торгах за 110,5 миллиона долларов.

картины Исаак Левитан аукцион Sothebys новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика