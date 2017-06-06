Картина Левитана "Лето" продана в Лондоне на "русских торгах"

Фото: Sothebys.com
Картина Исаака Левитана "Лето" была продана на торгах Sotheby's в Лондоне. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.
Полотно, датированное 1891 годом, купили за 908 тысяч фунтов стерлингов в рамках "Русской недели", стартовавшей в британской столице в понедельник, 5 июня.
Еще одним топ-лотом стал "Портрет Юрия Репина на набережной Неаполя" Ильи Репина. Картина ушла с молотка за 765 тысяч фунтов.
Активная борьба развернулась и за картину Константина Юона "Ночной Кремль накануне коронации царя Михаила Федоровича". Новый владелец приобрел ее за 729 тысяч фунтов.
Дом Christie's представляет работу художника Леонида Пастернака, отца нобелевского лауреата, писателя Бориса Пастернака, "У К.А. Коровина: старинные песни (Шаляпин и художники)", первоначальная цена которой составляет от 78 до 104 тысяч долларов.
Аукционный дом MacDougall's выставил работы Кузьмы Петрова-Водкина и Василия Поленова, Bonhams – Дмитрия Стеллецкого.
Ранее сообщалось, что картина Жана-Мишеля Баскии продана на торгах за 110,5 миллиона долларов.