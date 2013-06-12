В карнавале в центре Москвы приняли участие 2 тысячи человек

День России Москва отметила парадом округов

Крейсер Аврора, Русская ладья и Триумфальная арка проехали сегодня по центру столицы. День России Москва отметила парадом округов. Участие в мероприятиях приняли 2 тысячи человек.

К этому шествию участники готовились несколько месяцев: шили костюмы для себя и для "Камазов". Платформы грузовиков стали гигантскими иллюстрациями в живом учебнике истории.

По словам врио руководителя департамента культуры Сергея Капкова, идея провести карнавал родилась у самих жителей Москвы.

Шествие прошло от Пушкинской площади по Тверской, затем по Театральному проезду, Лубянке и по проспекту Сахарова. Здесь шествие остановилось, но праздник продолжился танцами и театральными постановками, чтобы у каждого была возможность окунуться в любую эпоху своей страны.

Каждый из московских округов представил красочную композицию, посвященную той или иной эпохе или событию из истории России. Так, ЮВАО представил период возвышения Москвы, символом смутного времени в истории русского государства стало село Тушино, СЗАО представил эпоху смуты, ЗелАО - Великую отечественную войну, СВАО - расцвет отечественной космонавтики, а ЗАО - современную Россию.

Были представлены и другие исторические вехи: Киевская Русь - ЦАО; создание и укрепление Московского княжества - ЮАО; Петр I - ВАО; блистательный век Екатерины II - ЮЗАО; война 1812 года - ТАО; золотой век русской литературы - НАО; Октябрьская революция - САО.