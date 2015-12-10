В одном из поселений ТиНАО введен карантин по бешенству

Фото: ТАСС/Максим Кимерлинг

В поселении Филимонковское в Новомосковском округе Москвы установлен карантин по бешенству, который продлится до 27 января 2016 года. Как сообщает Агентство "Москва", соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.

Карантин введен в связи с выявлением на территории района заболевания домашнего животного. Теперь в Филимоновском запрещается проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, а также вывозит собак и кошек за пределы данной территории.

Ранее столичные власти на аналогичный срок установили карантин по бешенству в районе Южное Чертаново до 27 января. На территории района также было выявлено больное бешенством домашнее животное.

Что нужно знать о бешенстве

На данный момент это уже 19 случай введения карантина в Москве в этом году. До этого в поселении Роговское в Троицком округе был объявлен карантин по бешенству до 14 января. В Роговском уже действовал карантин с 24 сентября, теперь его продлили из-за того, что в поселении выявили новый случай заболевания бешенством у дикого животного.