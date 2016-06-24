Быстро и прилежно: как проходит капремонт в столичных домах

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Капитальный ремонт жилых домов в столице началась в прошлом году. Программа рассчитана до 2044 года. За это время планируется привести в порядок более 31,7 тысячи домов общей площадью 244,3 миллиона квадратных метров. Как ремонтируют ветхие дома в Москве – в материале m24.ru.

Прилежные москвичи

Увидеть результаты от программы капремонта смогут все москвичи. По сути, до 2044 года масштабное приведение в порядок ожидает все многоквартирные дома столицы. Однако не все сразу: относительно новое жилье окажется в конце списка. Первыми в очереди на ремонт стали пятиэтажки несносимых серий, дома довоенной постройки и 1957-1968 годов.

Для удобства москвичей столичные власти составили краткосрочный план работ. За два года с начала программы планируется отремонтировать почти две тысячи домов общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров.

Москвичи отнеслись к сбору средств на капитальный ремонт весьма ответственно: собираемость взносов на эту процедуру составляет примерно 93 процента. По словам замглавы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Дмитрия Лифшица, это один из самых высоких показателей собираемости по России. В среднем по стране этот процент примерно равен трем четвертям от запланированного.

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Благодаря этому московские власти могут проводить комплексные работы. "В среднем в одном доме ремонтируется восемь-девять систем, а в среднем по России – не более трех. Этот подход стал возможным благодаря экономически обоснованному взносу наряду с мерами адресной социальной поддержки, которой пользуются примерно 4,5 миллиона человек", – подчеркнул Лифшиц. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Что ремонтируется

Деньги москвичей идут либо в городской фонд капитального ремонта, либо на специальный счет, заведенный самими горожанами. Оттуда они могут пущены непосредственно на работы. В целом, первый вариант накопления средств преобладает, а второй – удобнее. Деньги со специального счета могут быть пущены на ремонт исключительно того дома, в котором проживают собравшие средства горожане.

В программу капитального ремонта входит масса видов работ. Это ремонт внутридомовых инженерных систем, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, ремонт или замена лифтов, непригодных для дальнейшей эксплуатации.

Рабочие приведут в порядок крыши, фасады и фундамент зданий, подвальные помещения. Кроме того, работы не производятся "на глазок" – проводится тщательное инженерное обследование и разрабатывается проектная документация на каждый дом программы.

О том, как проходит капитальный ремонт, можно проследить на примере многоэтажного дома на улице Академика Павлова. Здание 60-х годов постройки давно нуждалось в ремонте. Жители неоднократно обращались к столичным властям с просьбой поскорее привести в порядок жилье, которое уже ощутимо обветшало. Власти пошли навстречу пожелания жителей, и дом по улице Академика Павлова попал в краткосрочный план работ по капитальному ремонту.

В рамках работ в доме привели в порядок фасад, заменили мусоропровод на "самоочищающийся". В доме проходит замена батарей отопления – благодаря новым радиаторам, жители могут регулировать температуру в квартире, а также ремонтируются балконы – там меняют обшивку.

Как меняют батареи по программе капремонта

В рамках работ были проложены новые трубы водоснабжения, заново положены перекрытия крыши. Несмотря на большой комплекс работ, ремонт должен закончится 30 июня – в день строители успевают привести в порядок сразу четыре балкона. Очень высокие темпы, недостижимые ранее при проведении ремонта домов.

При капитальном ремонте применяются и современные, и даже ультрасовременные технологии. Для утепления домов в ход идут не только изоляционные материалы (если быть точнее – стекловата), но и долговечная энергосберегающая краска, которая обладает шумоизоляционными и антикоррозийными свойствами. Впервые ее опробовали почти шесть лет назад – покрасили одну из столичных школ, что позволило сэкономить примерно 40 процентов тепла.

Крыши домов не просто обшиваются железом, но и покрываются пленкой из полимерного материала, которая гарантирует полную водонепроницаемость. Это также сделано по просьбам жителей последних этажей многоквартирных домов.

Новые трубы в домах – из полипропилена. Срок их службы составляет 50 лет, исключением являются только трубы горячего водоснабжения, которые прослужат 25 лет.

Прозрачность и удобство

Система капитального ремонта абсолютно прозрачна и удобна: любой житель может посмотреть, когда его дом подвергнется ремонту. Такие сведения размещены на портале госуслуг. Кроме того, для аналогичных целей запущен специальный сайт.

Как узнать все о капремонте

Кроме того, министерство строительства России вместе с Фондом ЖКХ запускает портал по мониторингу домов, подлежащих капитальному ремонту. В конце ноября к этому списку подключится и Москва.

Жители столицы могут ускорить процесс капитального ремонта дома и самостоятельно. Для этого необходимо обратиться с просьбой к властям, обосновав требование ускорить капитальный ремонт. Например, если дом нуждается в ремонте фасада или срочной замене системы водоснабжения. В этом году внеплановый ремонт ожидает дополнительно еще 500 домов.