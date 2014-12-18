Приключения мышонка в год Овцы: какие календари популярны в интернете

Приключения мышонка Карла, всемирно известные фотомодели и актрисы, иллюзия калейдоскопа, бараны и "свинотаксы". В преддверии Нового года Сетевое издание M24.ru выбрало самые интересные календари на 2015 год.

Самодельные

Фото: soba4ki.livejournal.com

"Календарен-2015" художника Якова Soba4ki Хренова, как и предыдущие работы, отличается оригинальностью и тонким юмором. Его главный герой – мышонок Карл, говорящий не то на немецком, не то на "йазыке падонкафф".

"Ахтунг! Дас ист есть точный приборен для узнавать какой есть севодня число день неделя! Нихт пропаганда, нихт какой ещё шайзэ! Даст ист придуманный персонаш-мультипликацирен унд немношко вымышленный", - говорится в описании.

Яков Хренов "О себе особо рассказать нечего. Ну, разве что я достаточно нетипичный художник-спортсмен. В том смысле, что в отличие от коллег по цеху, не злоупотребляю и вообще не имею вредных привычек, даже напротив - активно занимаюсь тяжелой атлетикой и вообще никак не похож на стереотипный образ любителя живописи в берете и с бантом на груди. В остальном же – самый обычный человек, ничем особо не примечательный и не выдающийся. Над последним календарем, как, впрочем, и над всеми остальными я работал не очень долго - недели две, не больше. А если учесть, что это была не плотная работа по восемь часов в сутки, а периодические озарения – и того меньше. Так уж вышло, что у меня достаточно быстро получается как рисовать, так и сочинять сопроводительные стишки к нарисованному. Кто-то возможно скажет, что искусство должно быть выстраданным и выношенным в долгих поисках, но одно дело искусство, а другое дело – я. Я достаточно долго рисую разные картинки в сети, и некоторому сегменту интернета они возможно даже известны. Первый свой календарь я нарисовал в 2011 году, по мотивам популярного тогда мема "Будь мужиком, бл...ть!". Потом были поиски своего, особенного стиля в рисунке. Стиль был найден, и в 2013 появилось сразу два календаря. Один повеселее, второй – помрачнее. Оба имели некий успех среди пользователей рунета и ближнего зарубежья. В этом году решил не изменять традиции, и снова сделал две версии: светлую и темную. Хотя эти оценочные суждения весьма относительны, и все мои рисунки, как мне кажется, исключительно преисполнены света и добра. О следующем календаре мысли есть, но конкретики пока никакой, сам еще точно не знаю, что там будет. Обычно все вырисовывается в самый последний момент, и повлиять на конечное решение может масса факторов – от настроения до положения дел в стране. Так что доживем - увидим"



Фото: fotoejjiki.livejournal.com

"В декабре и январе все насинячиваются так, что к ним являются зеленые человечки-барашки. Рисуют круги под глазами, круги на полях и заодно календарь тоже рисуют. Ах, да, у инопланетного барана в лапах Лучевой Круголятор и Узоровытворятор"

Художница Лидия Широнина нарисовала календарь "Про баранов и свинотаксов". По ее мнению, свинотаксы - это особая порода свинов, выращенная специально для лучшего "унюхивания" самого спелого желудя.

"В ноябре у барашков Большая охота на Желуди. Для этих целей они вывели специальную охотничью породу свинов - Свинотаксы. Длинный хобот пятачок позволяет учуять самый качественный желудь издалека, а способность лазать по деревьям, добыть самый свежий, самый вкусный. Правда, несмотря на заложенную способность древолазания, высоты они побаиваются. Но когда это кого-то останавливало?)) Желуди барашки собирают специально для Свинотаксов. Так и живут. ) Кольцевая-с ))", - отмечает в своем блоге Широнина.

Фото: ivinni.livejournal.com

Художница Ирина Винник из Санкт-Петербурга в своем четвертом по счету календаре выразила любовь к калейдоскопам, симметрии и повторяемости.

"Я не азартна и далека от авантюризма. Я знаю себя давно. Я не играю в рулетку, равнодушна к карточным играм и не спорю на деньги. Я домосед, книголюб и спиногрыз. Но недавно поняла, что у меня есть слабое место. Четвертый год я делаю ЭТО. Я про календари:) Зачем, не очень понятно, точно не ради денег, что бы вы об этом не думали. Просто рисовать иллюстрации на заказ мне выгоднее, чем печатать, продавать, переживать, что не продается, стоять на почте в очередях и всякое такое. Но я это делаю, и каждый раз "выходя в плюс" я громко выдыхаю и говорю себе, что больше - никогда! Но в сентябре, отвечая на письма, что календарей на следующий год скорее всего не будет, начинаю печалиться. И потом сажусь и рисую календарь. Снова", - написала она в своем блоге.

Фото: devon9.livejournal.com

Календарь художника из Москвы Дмитрия Резчикова, выполненный в смешанной технике, может понравиться любителям добрых, сказочных иллюстраций. Помимо календарей Дим Резчиков занимается иллюстрацией и анимацией. Например, он сделал заставку для фестиваля Kubana и несколько мультфильмов, которые можно увидеть на его странице на YouTube.

Культовые и забавные

Фото: pirellical.com

Одним из самых популярных календарей 2015 года по праву считается 51-й по счету календарь "Calendar Girls 2015" от итальянского бренда Pirelli. В этом году над ним трудился фотограф Стивен Мейзел (Vogue, Monclear). В качестве элемента костюмов моделей фотограф использовал латекс. В итоге получилось 12 фотографий с главной героиней – женщиной.

Для календаря снялись Джиджи Хадид, Кэндис Хаффин, Кэролин Мерфи и Камерон Рассел, Изабели Фонтана, Адриана Лима, Ракель Циммерман, Карен Элсон, Джоан Смоллс, Наталья Водянова, Саша Лусс и Анна Эверс.

Напомним, посмотреть календарь Pirelli на 2015 год можно в Мультимедиа арт музее. Выставка пройдет с 18 декабря по 1 февраля 2015 года.



За это время в нем публиковались фотографы Герб Ритц, Питер Линдберг, Хельмут Ньютон, Сара Мун, Анни Лейбовиц, Марио Тестино, Карл Лагерфельд, Патрик Демаршелье. Календарь Pirelli выходит вот уже 50 лет (первое издание увидело свет в 1964 году). Принцип календаря – качественные высокохудожественные снимки.За это время в нем публиковались фотографы Герб Ритц, Питер Линдберг, Хельмут Ньютон, Сара Мун, Анни Лейбовиц, Марио Тестино, Карл Лагерфельд, Патрик Демаршелье. На страницах календаря можно было увидеть фото моделей и актрис Софи Лорен, Моники Белуччи, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Натальи Водяновой, Пенелопы Крус.



Фото: papermag.com

Один из самых необычных календарей 2015-го принадлежит изданию Paper, которое использовало автопортреты актера Джеймса Франко ("Человек-паук", "Оз: Великий и ужасный") из Instagram.

В календаре есть подробные указания на каждый месяц, какое селфи можно и нужно сделать в конкретный день. Все сдобрено примерами глупых селфи самого Франко.

Фото: amazon.com

В США давно выпускают сувениры - футболки, кружки, наклейки - с изображением кошки Грампи Кэт, главным интернет-мемом 2013 года. В ближайшее время даже выйдет фильм с Грампи Кэт в главной роли. А пока можно приобрести календарь с кошкой-мемом.

Напомним, в скором времени в России появится книга о Грампи Кэт. "Grumpy Cat. Сердитая книга от самой сердитой кошки в мире" выйдет у "Эксмо". В книжке будут лучшие демотиваторы с ней и различные игры.

Добавим, что Грампи Кэт можно, пожалуй, назвать самой богатой кошкой в мире. По последним данным ее состояние перевалило за 99,5 миллиона долларов.



Грампи Кэт - настоящее имя Тардар – одна из самых известных кошек мира. Из-за врожденных дефектов у нее сформировался неправильный прикус, который придал мордочке животного сердитое выражение. В 2012 году хозяева начали выкладывать в интернет ее фотографии, и кошка моментально приобрела популярность среди пользователей по всему миру. Ежедневно они создают демотиваторы с ее изображением, придумывая кошке мрачные высказывания о ненависти к окружающему миру.



Поклонники видеоигр не должны пройти мимо календаря, основанного на лучших постройках из Minecraft. Стоит отметить, что за все время существования игры было создан не один десяток самых красивых построек и даже целых городов.