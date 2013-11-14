Дореволюционный дом на Нижней Масловке сохранят для москвичей

Фото: m24.ru

Дореволюционный дом на Нижней Масловке и старинная беседка во дворах на Маросейке будут сохранены. Такое решение приняли эксперты комиссии по градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного наследия Москвы.

Так, в многоквартирном доме 11/2 на Нижней Масловке будет проведен капитальный ремонт. Кроме того, будет сохранена беседка, построенная до пожара 1812 года.

Она относится к входной группе многоквартирных домов на Маросейке. Комиссия рекомендовала снести пристройку к беседке и использовать территорию под благоустройство двора.

Напомним, что комиссия также рекомендовала включить в реестр памятников истории и культуры десять столичных зданий.

