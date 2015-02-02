Роскомнадзор проверил качество сотовой связи в столице

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Роскомнадзор проверил качество мобильной связи крупнейших российских операторов в столице. В частности, проверялось качество голосовой связи, мобильного интернета и доставки SMS, передает пресс-служба ведомства.

Исследование качества работы крупнейших операторов - MTS, Beeline и MegaFon - проходило в декабре 2014 года. В результате выяснилось, что неуспешные попытки установления голосового соединения чаще всего встречаются у оператора MTS. А вот недоставленных SMS больше всего оказалось у Beeline. В свою очередь, все сообщения MegaFon дошли до адресата.

Лучшая скорость мобильного интернета оказалась у оператора MTS, тогда как медленнее всего сеть работает у Beeline.

Для регулярной публикации результатов контроля качества связи Роскомнадзор разрабатывает сайт качествосвязи.рф. Сейчас он работает в тестовом режиме.

Ранее M24.ru сообщало, что качество сотовой связи в Москве улучшилось. Об этом говорится в исследовании столичного департамента информационных технологий.

Сети связи второго поколения (2G) внутри пилотной зоны на севере города достаточно развиты, в результате работ по оптимизации сетей этот показатель улучшился по сравнению с первым этапом исследования и достиг значения 99% исследованной территории. Значения показателя качества передачи (MOS) также значительно улучшились. Доля звонков с низким качеством передачи речи в основном не превышает 9%. В ведомстве отмечают и улучшение покрытия сетей третьего поколения (3G).

Напомним, с 15 сентября по 15 ноября 2013 года сотовые операторы установили дополнительные базовые станции на севере Москвы в рамках опытной зоны по повышению качества связи.

Кроме того, качество сотовой связи в столице будут улучшать с помощью установки новых базовых станций мобильных операторов. Решение принято по итогам эксперимента, который провели в Северном округе столицы, сообщил замглавы руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

"Москва - сложный город с точки зрения частотного регулирования. В сети третьего поколения у отдельных операторов были большие проблемы, особенно на юге Москвы. Это связано с размещением там военных объектов. Однако были приняты меры и удалось разместить дополнительные станции операторов", - заявил замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов.