По московским меркам: Четыре тонны краски на заводской стене

Стремясь украсить мир вокруг себя и добавить ярких красок на серые стены, в сентябре этого года художники создали в столице самое большое граффити. Произведение размером практически 10 000 квадратных метров появилось на стене бывшего Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола, расположенного на Волгоградском проспекте в районе метро "Текстильщики".

Когда-то здесь выпускался знаменитый "Москвич", а сегодня разместился технополис "Москва", развитием которого занимается городской департамент науки, промышленной политики и предпринимательства. Сегодня в технополисе уже работают некоторые инновационные компании, и есть прогнозы, что их число значительно вырастет. Вместе с этим территория бывшего завода может стать популярным местом для развлечений и творчества. Большой шаг на этом пути — создание масштабного граффити.

Огромный рисунок создавался как профессиональными художниками, работавшими целый месяц, так и любителями, которые расписывали нижний уровень. В основу сюжета легла теория относительности великого Эйнштейна, энергия, которая движет мир вперед, инновации и безграничные возможности. На создание граффити ушло более четырех тонн краски! Произведение уже занесено в российскую Книгу рекордов Гиннесса и является едва ли не крупнейшим в мире.

Фото: m24.ru

В ряду других мировых рекордсменов, информация о которых находится в открытых источниках, — граффити-полотно в бразильском городе Фос-ду-Игуасу. Художники Бразилии, Парагвая и Аргентины создали шедевр, площадь которого составила порядка 3 500 квадратных метров. Главная идея, которую они хотели передать в своем произведении, — борьба с насилием над детьми и нарушением прав подростков. Одновременно с этим художникам удалось украсить городскую автомобильную трассу и сделать расположенную на ней стену местной достопримечательностью.