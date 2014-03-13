Инвесторы вложат около 600 млрд рублей в инфраструктуру Новой Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

На создание современной коммунальной и инженерной инфраструктуры в Новой Москве потребуется 593,3 миллиарда рублей инвестиционных средств, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий Москвы.

Глава департамента Владимир Жидкин отметил, что значительная часть вложений - почти 445 миллиардов рублей - придется на энергоснабжение. "В том числе 262 миллиарда - в электроснабжение, 102 миллиарда рублей - в газоснабжение и почти 80 миллиардов рублей вложат в теплоснабжение", - рассказал он в ходе Международной выставки MIPIM-2014 в Каннах.

Жидкин подчеркнул, что создание современной инженерной инфраструктуры наряду развитием транспортной инфраструктуры на присоединенных территориях является одним из приоритетов Стройкомплекса столицы.

Ранее глава департамента сообщал, что дороги в Новой Москве могут быть построены с участием инвесторов. Речь идет именно о государственно-частном партнерстве, а не о строительстве платных дорог.

"Бюджет Москвы активно участвует в реконструкции и строительстве улично-дорожной сети на новых территориях. Но, тем не менее, будет вполне логичным, если в этом процессе примут участие и инвесторы", - уточнил глава ведомства Владимир Жидкин.

По его словам, с руководителями некоторых компаний уже проведены соответствующие переговоры. В частности, с помощью инвесторов могут построить автодорогу МКАД-Коммунарка-аэропорт Остафьево, дорогу от микрорайона "Град Московский" с выходом на Киевское шоссе, развязку на Боровском шоссе в районе деревни Пыхтино, а также участок дороги М-3 "Украина".