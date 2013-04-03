В столице упростили процедуры оформления разрешений для бизнеса

Процедура регистрации компаний упрощена в Москве

Московским предпринимателям станет проще получать разрешение на строительство, регистрировать компании и собственность. Соответствующий документ 3 апреля подписал столичный градоначальник Сергей Собянин. Соглашение заключили правительство Москвы и Агентство стратегических инициатив. Без бумажной волокиты бизнесмены также смогут получить разрешение на проведение электричества в офисы.

В качестве площадки для взаимодействия будет использован Штаб по защите прав предпринимателей в Москве. В рамках соглашения планируется проводить разработку и реализацию стандартов развития и дорожных карт, которые будут нацелены на улучшение инвестиционной привлекательности города и развитие конкуренции. Агентство стратегических инициатив будет заниматься продвижением инвестиционных и инновационных проектов.

Кроме того, эксперты будут готовить и направлять в правительство Москвы предложения по формированию политики в области поддержки бизнеса, улучшения предпринимательского климата и развития инновационной деятельности, сообщается на сайте Агентства стратегических инициатив.

Как отметил мэр города Сергей Собянин, по многим направлениям уже ведется активная работа: уменьшаются административные барьеры, упрощаются вопросы взаимодействия с органами власти, вводятся новые электронные услуги, сервисы. По словам градоначальника, совместная деятельность правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов придаст дополнительную динамику данной работе.