300 фасадов зданий в Москве отреставрируют в 2013 году

"Интервью": Сергей Собянин о народных парках и пешеходных зонах Москвы

В 2013 году в Москве планируется отремонтировать 300 фасадов зданий за счет средств, выделенных из городского бюджета. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

За 2 минувших года удалось отремонтировать более 500 фасадов. В прошлом году отреставрировали 16 объектов. При этом, объем вложений инвесторов составил более 1 миллиарда рублей.

"Количество объектов, которые мы выставляем на аукционы для реставрации в этом году увеличится кратно. Мы стараемся согласовывать реставрацию всех фасадов исторических зданий с экспертами: историками, архитекторами и жителями", - отметил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что сами владельцы зданий должны принимать активное участие в процессе реставрации. Так, владельцам 200 объектов разосланы письма с просьбой включиться в программу. 50 уже подтвердили свое согласие.

Отмолчаться собственникам не удастся. Московская Гордума приняла поправки в закон о благоустройстве. Согласно документу, за фасад, который не приведен в порядок, положен штраф на крупную сумму.