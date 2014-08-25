Создание безбарьерной среды в городе будет контролировать рабочая группа

Вопросами создания безбарьерной среды в Москве займется рабочая группа

В Москве появилась рабочая группа по адаптации городской среды для маломобильных граждан, сообщил глава департамента соцзащиты Владимир Петросян. Группа будет контролировать качество исполнения работ по созданию безбарьерной среды.

В нее вошли муниципальные депутаты, представляющие все округа Москвы, и специалисты департамента соцзащиты. "В масштабе одного района легче контролировать процесс, тем более они знают поадресно, где у них какие работы ведутся", – объяснил Петросян. Муниципальные депутаты, входящие в рабочую группу, будут оперативно реагировать на обращения граждан.

В 2014 году на адаптацию городской среды для малоподвижных граждан потратят более 1,5 млрд рублей. Эти средства город выделит в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012-2018 годы". Помимо этого деньги выделены всем департаментам, чтобы их учреждения также были доступны для инвалидов.

Как заявил Владимир Петросян Агентству "Москва", подрядчики за свой счет будут исправлять ошибки, допущенные при создании безбарьерной среды: отсутствие пандусов и лифтов для инвалидов. "Кто проблему создал, тот ее на свои деньги исправлять и будет", - пояснил он.

В Москве остановки и светофоры приспособят для инвалидов

Отметим, что в 2014 году для маломобильных граждан в Москве приспособят 512 автобусных остановок и 31 трамвайную платформу. Их оснастят плакатами с номерами маршрутов, поручнями и устройствами связи с диспетчером. На модернизацию всех остановок общественного транспорта потратят 350 миллионов рублей. Кроме того, 400 светофоров оснастят звуковым сопровождением. Также на трамвайных путях для малоподвижных людей построят посадочные посадочные платформы. Высота площадок будет совпадать с уровнем нижней ступени трамвая.

Помимо этого в 2014 году столичные власти создадут электронную интерактивную карту с вакансиями для маломобильных людей, чтобы они могли подобрать место работы в своем районе.

В 2013 году в Москве прошла акция "Город без барьеров", целью которой стала разработка маршрутов для маломобильных групп граждан. В работе над проектом приняли участие инвалиды, а результаты были переданы чиновникам для последующей установки пандусов. Также в прошлом году для инвалидов был выпущен путеводитель на русском, английском немецком и французском языках. Полностью адаптировать Москву для нужд малоподвижных граждан власти города планируют к 2016 году.