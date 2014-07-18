Инвалид отсудил у авиакомпании 600 тысяч рублей за сломанную коляску

Фото: ИТАР-ТАСС

Инвалид из Владимирской области отсудил у авиакомпании 600 тысяч рублей за сломанную коляску, передает пресс-служба Владимирского областного суда.

Инцидент произошел в 2012 году. Мужчина летел с родителями в Ниццу и собирался взять коляску в салон лайнера, опасаясь за ее сохранность, но ему отказали сотрудники авиакомпании.

В результате провоза в багажном отделении коляска оказалась непригодной к использованию, но на претензии пассажира перевозчик не ответил.

Инвалиду пришлось купить в Ницце новую коляску. По прибытию в Россию мужчина и его родители оценили стоимость ремонта коляски с учетом ее транспортировки из страны-изготовителя (США) и моральный ущерб в 620 тысяч рублей и неоднократно обращались с претензиями к авиакомпании о компенсации. Спустя год перевозчик сообщил, что за испорченное оборудование может выплатить только 15 тысяч рублей.

В ответ инвалид обратился в Ковровский городской суд, и тот удовлетворил исковые требования, но частично - с авиакомпании взыскали стоимость замены рамы коляски, стоимость приобретенной коляски, неустойку и компенсацию морального вреда, общая сумма составила 596,5 тысячи рублей.

Перевозчик подал апелляционную жалобу во Владимирский областной суд, который согласился с решением суда первой инстанции.