Александр Скляр о своем новом альбоме и перспективах русского рока

Лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр побывал в студии "Москвы 24". Музыкант рассказал о своем новом альбоме под названием "Русское солнце", в который вошли композиции русского шансонье Александра Вертинского, и открыл свое видение русского рока и его будущего.

Почему Вертинский

– Вертинский начался приблизительно 12 лет назад в моей творческой жизни, продолжается до сих пор и, я надеюсь, еще будет продолжаться длительное время… Я уже давно думал сделать Вертинского в хорошем качественном студийном варианте и, наконец, сумел это воплотить.

О сотрудничестве с Самойловым и Богушевской

– До этого у меня был только один проект, который получил воплощение в пластинку, – это совместный концерт с Ирой Богушевской... Программа оказалась удачной, мы поверили в свои силы, потом я немного попел Вертинского один, а потом Глеб Самойлов выразил желание, потому что оказалось, что он большой поклонник творчества Вертинского. И мы с ним сделали другую концертную программу... Мы нашли, мне кажется, интересный ход: песни Александра Николаевича мы разделили на два "я": более внутреннее и более внешнее. То Глеб, то я исполняли то внутреннее, то внешнее в одной и той же песне. У нас получились шесть или семь дуэтов, которые чередовались с сольными исполнениями, при этом со сцены мы не уходили... А так как это совершенно разные творческие манеры на сцене, то это было интересно еще и в этом смысле.

О русском роке

– Я считаю, что весь рок, поющийся на русском языке, можно называть русским роком. Я не против этого термина совершенно... Музыка живая совершенно душа, живая ткань, и, как у любого живого организма, у нее есть свои периоды взлета и затухания. Мне кажется, что как жанр рок-музыка себя не исчерпала. Поэтому за этим небольшим, не катастрофическим падением обязательно последует очередной взлет. И в первую очередь я имею в виду молодых музыкантов. Игорь Растеряев – один из тех молодых музыкантов, за которым очень большое будущее именно в нашем русском роке.