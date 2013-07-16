Андрей Бильжо: "Меня часто путали с Розенбаумом"

"Правда 24": Художник Бильжо говорит о психиатрии, очках и Петровиче

Известный художник-карикатурист и бывший врач-психиатр Андрей Бильжо в эфире телеканала "Москва 24" рассказал о коллекциях очков, о том, почему не стоит "сканировать друзей" и как его путали с Александром Розенбаумом.

"Первый случай произошел со мной, когда я работал в психиатрической больнице. Это было до моего появления на экране. Один из пациентов, во время обхода, подарил мне кассету Розенбаума, сказав, что он работал врачом "как и вы, Андрей Георгиевич". Второй случай произошел в Симеизе, когда я отдыхал со своим, тогда еще маленьким сыном. Хозяйка домика, который мы снимали, была полногрудая и всегда слегка поддатая женщина в засаленном фартуке. Она клала мою голову себе на грудь, гладила ее и говорила: "Розенбаум, ты мой Розенбаум". Пришлось от нее съехать, так как это было назойливо и часто", – рассказал Андрей Бильжо в эфире телеканала "Москва 24".

Он также поведал о своем отношении к коллекционерам различных предметов. Бильжо пояснил, что коллекционирование не является патологией и все зависит от степени увлеченности.

"Если коллекционер тратит все время и деньги на свою коллекцию, если он не общается с детьми, родителями, женой и со всем остальным окружающим его миром - то это уже может стать болезнью", – говорит Андрей Бильжо.

Из-за своей довольно большой коллекции очков Бильжо считает себя настоящим коллекционером. Он рассказал, что причиной скопления большого количества очков у него дома произошло из-за частой их смены.

"Я коллекционирую очки, поскольку сам очкарик. Я просто их часто меняю. У меня просто их много собирается", – сказал он.

Андрей Бильжо. Фото: ИТАР-ТАСС

В ходе программы зашел разговор о работе психиатром и повседневной жизни. Ведущий программы "Правда 24" Евгений Додолев поинтересовался: "При знакомстве с новым человеком Вы "сканируете" его на предмет различных умственных патологий"?

"Это делают только плохие психиатры, а я все-таки считаю себя хорошим. Я ведь кандидатскую защитил. Это тоже самое, когда врач стоматолог заглядывает в рот другу или своей девушке, которую он будет целовать, и говорит, что вот у тебя верхний третий резец слева нужно починить. Не буду говорить про врачей других специальностей… Врачом нужно становиться, когда ты надеваешь белый халат или когда тебя просят", – ответил Адрей Бильжо.

Бильжо рассказал и про свои мастер-классы, на которых он предлагает нарисовать то, что кажется простым. Речь идет о знаменитом карикатурном персонаже Петровиче. После мастер-класса люди уходят в состоянии потрясения, потому что ни у кого не получается нарисовать Петровича. Получается совсем другое, даже у художников.

"Профессиональная художница, которая делала раскадровку мультфильмов про Петровича, училась рисовать его пол-года! А она закончила Строгановское училище. Не каждому удается придумать свой персонаж и создать вот такой графический мир. Мне повезло в этом плане", – говорит Бильжо.

Напомним, Петрович - это нарисованный карандашом персонаж, получивший популярность после выхода на отечественном телевидении нескольких серий. Он появился впервые в программе "Итого" с Виктором Шендеровичем на телеканале "НТВ" в 90-х годах. Петрович в свое время также отметился в вечерних новостях на "Первом канале" и в программе "Однако" с Михаилом Леонтьевым. Создателем Петровича является Андрей Бильжо.

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Бильжо не находит времени на Интернет. Это он объясняет бессмысленностью общения в Сети.

"Если отбросить тех, кто считает меня идиотом на одном полюсе и на другом полюсе тех, кто меня считает гением, то остается серединка. А серединка - это люди, которых я знаю. Я подумал, зачем я буду переписываться с ними в Интернете, если я могу сесть за стол и, выпивая с ними, все обсудить", – отметил Андрей Бильжо.